Yeni Şafak yazarı Öztürk: TGRT Haber'e yardım eden dindarlar nefretle olanları izliyor, utanç verici!

Bir dönem Anadolu Ajansı'nın genel müdürlüğünü de yapan Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Cem Küçük ve Fuat Uğur'un TGRT Haber'de hazırlayıp sundukları Medya Kritik programındaki ifadeleri ağır bir dille eleştirdi.

Son dönemde iktidara yönelik eleştiriler getiren Star yazarı Ahmet Taşgetiren için "Allah'ın zavallısı bir adam" denen programın ekran görüntüsünü kişisel Twitter hesabından paylaşan Öztürk, "Sadece rahmetli Enver Ören'in kemikleri sızlamıyor, TGRT Haber'e yardım eden tüm dindarlar nefretle olanları izliyor. Utanç verici bir durum" diye yazdı.

Kemal Öztürk'ün tweeti şöyle: