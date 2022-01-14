Yeni Şafak yazarı Öztürk: Kandil ve HDP, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’ya diri diri gömdü!

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, Hatırlayanlar olacaktır muhakkak, “Çözüm süreci” masasının PKK tarafından tekmelendiği günlerde dillendirdiğimiz ve defalarca bu köşeye taşıdığımız iddiamız şuydu: 'Kandil ve HDP, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’ya diri diri gömdü!” düşüncesini dile getirdi.

Öztürk yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kast ederek, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek" açıklamasına yer verdi.

Öztürk, 'İmralı ile Edirne arasında güç mücadelesi tarihçesi olduğunu belirterek, " 2019 İstanbul’da yenilenen seçimlerin hemen öncesinde, Öcalan’ın bir akademisyen eliyle gönderdiği mektup ortaya çıktı. Mektuptan daha önce haberdar olan HDP’nin eski eş başkanı Edirne’deki cezaevinden alelacele peş peşe tivitler atarak pozisyon aldı. O gün yaşanan tablo, yine İmralı, Kandil ve Edirne arasındaki savaşın göstergesiydi! Kendi aralarındaki güç savaşını kim kazanacak merak ediyoruz. Çünkü, İmralı’daki ele başına kafa tutan Edirne’deki eski eş başkanın, girdiği angajman, yeni gelişmelere gebe. Takipteyiz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Demirtaş ve Öcalan açıklaması: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek; kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var