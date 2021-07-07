Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Saadet Partisi'ndeki kongre hamlesi konusunda yanılmamışım

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı 'büyük kongrenin toplanması' isteğinin ardından yaşananları değerlendirdi.

Konuyla ilgili 21 Haziran’da kaleme aldığı yazısında, “Asiltürk’ün SP’de Kongre hamlesi ile emperyalist ve hegomonik küresel güçlerin Türkiye’de muhalefeti kullanarak 'Erdoğan’sız bir Türkiye projesi'ni çöpe attığını ve siyasetin dizaynedilmesinin önüne set çekti” dediğini hatırlatan Orakoğlu, şöyle devam etti:

“Yanılmamışım, zira Asiltürk ve yakınları kongre hamlesi nedeniyle Saadet Partisi içinden ve dışından inanılmaz, hakaret tenkit ve iftira ve beddualar ile karşı karşıya kaldı. Saadet Partisi’nin de tarlası sürüldü iddialarını göz ardı etmeyen, parti içinde rahmetli Erbakan’dan sonra partinin Milli Görüş çizgisinden hızla uzaklaşarak Erdoğanfobik Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünde olanların sayısının da küçümsenemeyecek kadar hatta yapılması muhtemel olağanüstü kongrenin kaderini etkileyecek kadar fazla olduğu aşikar.”

20. dönem Milletvekili Necmettin Aydın’ın, “Saadet Partisi yönetimi söylenenleri dinlemez, bu güne kadar herkesi partiden uzaklaştırdığı gibi Sayın Asiltürk’ü de dışlamaya kalkarlarsa yeni bir partinin daha kurulmasına sebep olurlar. Sayın Kamalak zamanında ‘hizmet hareketi bu ülkenin en hayırlı hareketidir denilerek’ Milli görüş düşüncesi davası örselenmiş, Gülen hareketine fazla yaslanılmıştır. Sayın Karamollaoğlu da önceleri Milli Görüş hareketini bölen en önemli aktör Sayın Gül’ün yaveri gibi hareket etmiş, daha sonra ve şimdilerde de özellikle CHP ile tek parti gibiymiş imajı doğurmuştur. Hukukçu Kamalak, Milli Görüş fikrini baskılamış, ısrarla FETÖ’ye yaslanmış ve SP’nin büyük felaketi olmuştur” sözlerine yer veren Orakoğlu, Kamalak’ın eşi Zübeyde Kamalak’ın Asiltürk’ün kongre çıkışının ardından yaptığı açıklamalara ver vererek onun tepki sınırlarını aşan ideolojik bir yaklaşım sergilediğini yazdı.

Saadet Partisi’nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın da, Twitter hesabından “Yanlış işler…” mesajını paylaştı ve Asiltürk-Erdoğan görüşmeleri ardından verdiği “Vebali büyük olanla ittifak olmaz” mesajını da yeniden paylaştığını hatırlatan Orakoğlu, gözlerin Asiltürk’ün, olağanüstü kongre için harekete geçip geçmeyeceğine çevrildiğini yazdı.

“SP’de, Asiltürk’ün olağanüstü kongre için yeterli imza toplayabileceği ancak kongrede yönetimi değiştirecek sayıya ulaşamayacağı yorumu yapılıyor” diyen Orakoğlu, kongre çıkışının ardından SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Asiltürk’ün olağanüstü kongre girişiminde bulunması halinde karşı çıkmayacağı yönünde açıklamaların bulunduğunu belirterek “ Asiltürk’ün Küdüs TV’de yaptığı açıklamalardan Karamollaoğlu’nun çok rahatsız olduğu ve acil olarak parti genel merkezine eski genel başkanlar Recai Kutan ve Mustafa Kamalak’ı çağırarak bir toplantı yapması bana göre önemli bir duruma işaret ediyor.

Millet İttifakı’nı savunan bazı yayın organları ve kalemler olağanüstü kongrede Oğuzhan Asiltürk’ün geri adım attığı veya atacağını savunuyorlar. Benim tanıdığım Oğuzhan Bey en yakınlarından bile bu konuda tenkit alsa bu davadan geri dönmez” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın