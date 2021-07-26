Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: ‘Erbakan Medya Ödülü’ neden Ruşen Çakır’a verildi?

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, fon tartışmalarıyla ilgili gündeme gelen Medyascope'un kurucusu gazeteci Ruşen Çakır’a 2018 yılında, Saadet Partisi tarafından ‘Necmettin Erbakan Medya Ödülü’ verildiğini hatırlatarak, “Ödül hangi nedenle verildi. Sırf bu ödül bile Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi’nin rahmetli Erbakan’dan sonra Milli Görüş çizgisinden hızla uzaklaşarak Erdoğanfobik Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünü desteklemektedir” dedi.

Erbakan Ödülleri Platformu(!) tarafından oluşturulan jürinin belirlediği isimlere, 24 Nisan 2018’de “Erbakan Ödülleri 2018” ödülleri verildiğini, törene, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katıldığını hatırlatan Orakoğlu, ”Uğur Dündar, ‘Medya Dalı’ndaki ödülü Ruşen Çakır adına İrfan Bozan’a takdim etti. ‘Medyascope haber sitesinin kurucusu CIA ajanı Henri Barker’in youtube yoldaşı Ruşen Çakır ile Erbakan ne alaka’ sorusunu ister istemez sorguladım. Aynı duyguları Ruşen Çakır da yaşamış olacak ki 'Solcu bir gazeteci olarak hayatımda çok az ödül aldım. Erbakan Ödülü’nün bana verilmiş olmasına hem şaşırdım hem de çok sevindim' şeklinde tepki vermişti” diye yazdı.

Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope’un 2016 yılından bu yana ABD merkezli Chrest Fundadion‘dan 4 yıl içinde 476 bin dolar hibe aldığını yazan Orakoğlu, “Türkiye açısından bu faaliyetlerin bir ulusal güvenlik sorunu haline geldiğinin en önemli göstergeleridir” diye yazdı.

Gazeteci Çakır’ın CIA uzmanı Henri Barkey ile sürekli Youtube üzerinden röportaj yaptığını yazan Orakoğlu,”Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey firari durumdadır” dedi.

Orakoğlu şöyle devam etti:

“Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisinin 2018 yılında Erbakan ödülleri kapsamında Türkiye ve iktidar karşıtı faaliyetlerde bulunan Medyascope haber sitesinin kurucusu Ruşen Çakır’a ‘’Medya dalındaki’’ ödülü hangi nedenle verilmiştir. Sırf bu ödül bile Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi’nin rahmetli Erbakan’dan sonra Milli Görüş çizgisinden hızla uzaklaşarak Erdoğanfobik Batıcı ve emperyalist bir zemine kaydığı görüşünü desteklemektedir.”

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