Yeni Şafak yazarı Orakoğlu: Asiltürk'ün hamlesi, "emperyalist güçlerin Erdoğan'sız Türkiye projesi"ni çöpe attı

Eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçmesine ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

Orakoğlu, "Asiltürk 'büyük kongrenin toplanmasını' da içeren 53 maddelik bir manifesto ile Saadet Partisi mevcut yönetimine karşı harekete geçti. Asiltürk’ün 53 tweet atarak kamuoyuyla paylaştığı girişim Saadet Partisi yönetiminde deprem etkisi yarattı. Karamollaoğlu’nun Asiltürk’ün bu girişiminden haberinin olmaması, Asiltürk’ün Karamollaoğlu’nun yerine Prof.Dr. Mete Gündoğan’ı getirmek istediği iddialarını güçlendirdi" dedi.

Orakoğlu, şöyle devam etti:

"Asiltürk’ün bu hamlesi emperyalist ve hegomonik küresel güçlerin Türkiye’de muhalefeti kullanarak 'Erdoğan’sız bir Türkiye Projesi'ni çöpe atarken siyasetin de dizayn edilmesinin önüne set çekti. Şahsım olarak eski İçişleri Bakanı ve Saadet Partisi YİK üyesi Sayın Oğuzhan Asiltürk’e bu onurlu ve cesaretli hamlesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Zira Ak Parti içinde Başbakanlık makamı da dahil olmak üzere önemli görevlere getirilen ancak şu anda Millet İttifakı içinde AK Parti’ye karşı tavır alan DEVA ve GELECEK Parti liderlerine de geç olmadan aynı yolu izlemelerini tavsiye ediyorum. Zira Türk milleti küresel güçlerin taşeronu olan PKK/HDP ile işbirliği yapan siyaset mekanizmalarını asla affetmeyecek."

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TIKLAYIN - Saadet Partisi'nde deprem; Oğuzhan Asiltürk, Karamollaoğlu'na karşı 'kongre' harekâtı başlattı, hedef Cumhur İttifakı'na katılmak!