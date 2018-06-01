Yeni Şafak yazarı: Namaz kılınırken cep telefonundan gelen oynak bir hava, atmosferi ele geçiriyor!

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, cep telefonu ile cami adabı konusunda çok fazla tebliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Namaz kılınırken cep telefonundan gelen oynak bir hava, atmosferi ele geçiriyor. Namaza durmadan önce cep telefonlarını sessize almak konusunda tutuk davranan cemaat, hiç olmazsa oynak havalı cep telefonu sinyalinden vazgeçse" dedi.

Barbarosoğlu, "İlçemizde kadın cemaat, erkek cemaatinden daha fazla. Kadınların yanında nadiren de olsa genç kızlar var. Fakat erkek cemaat arasında genç erkeklere pek tesadüf etmiyor olmak şaşırtıcı bir durum değil mi?" diye sordu.

Barbarosoğlu şöyle devam etti:

"Geçen senelerde DiB, “Çocuklar Camide” kampanyası başlatmıştı. Çocuklar camide. Her akşam bir kaç kız çocuğunun evcilik oyunu eşliğinde kılıyoruz namazlarımızı. Lakin gençler camide değil. Peki, gençler nerede?

Bazı geceler gençlerin nerede olduğuna yakından şahitlik ediyoruz. Biz içeride namaz kılarken onlar kapının önünde top oynuyor. Yan taraf park olduğu halde parkı karanlık buluyor olmalılar ki, caminin kapısının önünde kendilerinden geçmişçesine top sektiriyorlar.

Cemaat namaz kılarken orada top oynamamaları gerektiğini bu gençler kimden öğrenecek? Nasıl öğrenecek?"