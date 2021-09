Yeni Şafak yazarı Muradoğlu: Geliyorum diyen felaketler...

Yeni Şafak yazarı Abdullah Muradoğlu, bugünkü ‘Geliyorum diyen felaketler’ başlıklı yazısında iklim değişikliğinin dünyadaki etkilerinin değerlendirdi. Muradoğlu, "Rize’deki sel baskınları da insan eylemlerinin bir sonucu" dedi.

“İnsan eylemlerinden kaynaklı ‘İklim Değişikliği’nin gelecekte dünyanın en büyük krizi olacağının işaretleri giderek artıyor” diyen Muradoğlu, ‘doğa’ ve ‘bilim’in bu konuda insanlığı uyardığını, her ülkenin krize farklı cevap verdiğini yazdı.

“Küresel ısınma”da başrolü kâr odaklı kapitalist ABD ve Batı Avrupa sanayilerinin oynadığını kaydeden Muradoğlu, “ 'ABD' ve 'Çin' küresel gaz salınımının da büyük kısmından sorumlular. Şimdiyse sorun, herkesin sorunu. Tabii ki küresel ısınma yoksul ülkeleri daha fazla etkiliyor. Zira krize karşı mücadelede zengin ülkelerin eli yoksul ülkelerden daha güçlü” değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğini göç hareketlerini etkileyeceğini ve başka krizleri tetikleyeceğini ifade eden Muradoğlu, New York, Londra ve Almanya’daki sel felaketine değinerek, yazısına şöyle devam etti: “İklim değişikliği felaketinin daha çok ‘su baskınları’ ve ‘heyelanlar’ yoluyla görüleceği tahmin ediliyordu. İnsanlık, ormanları parçalamanın veya tabiatın dinamikleriyle oynamanın getirdiği felaketlerle yüz yüze geliyor. Ormanların yok edilmesinin zincirleme reaksiyonlar suretiyle yeni hastalık türlerine yol açtığı da bir vakıa. Bu vakalardan birisi de öldürücü olabilen ‘kene’ türlerinin yayılması. ABD’nin doğusunda zuhur eden bir kene türü şimdi her yöne doğru yayılmaya başladı. Son otuz yılda ABD’de kene kaynaklı hastalık vakalarında istikrarlı bir artış söz konusu. Verilere göre ABD’de her yıl yaklaşık yarım milyon insan kenelerin yol açtığı ‘Lyme’ hastalığına yakalanıyor. ABD’de insana atlayacak tehlikeli virüsler için kaynak teşkil eden bir fare türünün bulundukları bölgeden başka bölgelere hareket ettiklerine dair araştırmalar da sözkonusu. Ormanların parçalanması vahşi yaşamla insan yaşamının temasını artırıyor. Kovid türlerinin de bu temas sayesinde zuhur ettiğine inanılıyor.

Küresel ısınma insan eylemlerinin bir sonucu olduğuna göre, krizden çıkmanın yolu da insan eylemlerini değiştirmekle mümkün. Rize’deki sel baskınları da insan eylemlerinin bir sonucu. İklim değişikliği krizi depremlerde olduğu gibi bir birikim sürecine tabi. Birikmenin yoğunluğu sonuçları etkiliyor. Krizi durdurmanın hızlı bir yolu yok. Ne kadar erken davranılırsa o kadar iyi. Tabii ki devletler kadar bireyler de küresel ısınmaya karşı son derece bilinçli olmalılar."

