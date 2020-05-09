Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: İstanbul Belediyesi CHP'li yönetime geçtikten sonra İGDAŞ'ın yetişmiş kadroları görevden uzaklaştırılmış

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, EPDK'nın İGDAŞ'a başlattığı soruşturmalara ilişkin yazısında, "İstanbul belediyesi CHP’li bir yönetime geçtikten sonra İGDAŞ’ın yetişmiş kadroları görevden uzaklaştırılmış.

Kurumun hafızası dağıtılmış bir anlamda. “İGDAŞ bir okuldu” deniyor. “60 kadar ilde doğalgaz dağıtım işlerini yürütenlerin hepsi İGDAŞ tecrübesiyle oralarda görev almışlardı” deniyor. Kurum artık o okul olma vasfını kaybetti deniyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Acet, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'la görüştüklerini ve kendilerine gelen tüm şikâyetlerin İstanbul'dan olduğunu belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aynı zamanda sağ kolu olan sözcüsünün iddia ettiği gibi; stanbul dışında 81 ilin herhangi bir yerinde faturaların gecikmesi söz konusu olmamış. EPDK başka yerlerden değil de sadece İstanbul’dan yoğun şikayet aldığı için yükümlülükleri doğrultusunda İGDAŞ’la ilgili soruşturma sürecini başlatmış." diye yazdı.

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