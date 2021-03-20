Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: HDP kararı çıktığında, Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu konulardaki eğilimleri ilk defa görülmüş olacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, HDP'ye açılan kapatma davasında haklarında siyasi yasak istenen 687 kişinin isimleri belirlenirken, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nden temin edilen soruşturma ve kovuşturma bilgilerine göre hareket edildiğini belirterek, "Soruşturma ve kovuşturma dosyalarının hepsi, terörle ilişkili suçlar kapsamında yer alıyor. Anayasa Mahkemesi’nin kapatma dosyası üzerinde çalışırken, en fazla mesaiyi bu isimlerle ilgili harcayacağını şimdiden öngörmek mümkün." diye yazdı.

HDP hakkındaki karar çıktığında, Anayasa Mahkemesi'nin mevcut üyelerinin bu konulardaki mevcut eğilimlerinin ilk defa görüleceğini vurgulayan Acet, "Seçenekler belli. Kapatma ya da kapatmama yönünde bir karar çıkacak bu bir. Hazine yardımının kesilmesi ya da kesilmemesi yönünde bir karar çıkacak bu da iki. Bu iki karardan belki daha önemlisi, 5 yıllığına siyaset yasağı getirilmesi istenen 687 kişinin her biriyle ilgili ne tür kararların çıkacağı sorusu." ifadelerini kullandı.

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