Yeni Şafak yazarı Lekesiz'den eski AKP milletvekili Ocaktan'a: Daha düne kadar AK Parti’nin icraatlarını savunan cahilin önde gideni

Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz, medyada yaşanan fon tartışmaları ile ilgili iktidara yakın gazete ve televizyonların yayınlarını eleştiren Karar gazetesi yazarı eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan ve Yıldıray Oğur’ın yazılarını değerlendirdi.

Eski AKP Bursa milletvekili ve eski Yeni Şafak Yayın Yönetmeni, Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan’ın, fon tartışmalarıyla ilgili “AK Parti’nin bu cehalet medyası ile işi zor” başlıklı yazı kaleme aldığını ifade eden Lekesiz, Ocaktan'a “Daha düne kadar ekran ekran gezip AK Parti’nin icraatlarını savunan, muhtelif gazetelerin sütunlarında AK Parti’ye methiyeler döşenen, şimdilerde ise Kur’an’ı unutmakla ve jazz dinlemekle kendisini aydın sınıfına yazdırmaya kalkışan cahilin önde gideni" dedi.

Yazarlara, “Geçmişte Ak Parti’yi savunmak adına savurdukları –rol değişmesinden sonraki nitelemeleriyle- tükürükleri, ömürlerinin sonuna kadar yalasalar bile yine de tüketemeyecek olan bu yazarları, fondaş medya ile ilgili gerçekler konusunda tedirgin eden şey nedir ki, ‘aman daha fazla açılmasın, bizi de içine çekmesin’ kaygısıyla hareket ediyor olsunlar?” sorusunu yönelten Lekesiz, “Ruşen Çakır’ın Medyascope’u Chrest Vakfından fon temin ettiği için suçlayanlar unutmuş olabilirler ama, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’la Can Paker gibi isimlerin STK’ları olan PODEM ve TESEV de bu vakıftan yararlanmış” diyen Karar yazarı Oğur ile ilgili ise “Önceki yazımda Yıldıray Oğur’un adını vermeden, onun TESEV konusundaki örneğini değişen şartlara tabi olarak yine kendisine döndürmüştüm. Aynı örneğe, sözüm ona ilerici yazar da başvurunca, itirazımı farklı bir şekilde tekrarlamak durumundayım:

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’la Can Paker gibi isimlerin STK’ları olan PODEM ve TESEV’in de Chrest Vakfı’nca fonlanmış olması, ne Ruşen Çakır’ın ne bizzat kendisinin fonlanmasını mazur göstermez” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın