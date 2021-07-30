Yeni Şafak yazarı Korkmaz, Nagehan Alçı'nın 2009 yılındaki sözlerini hatırlattı: 'İktidar yandaşı’ rolünde oynamaya devam ediyor

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın, 2009 yılında Akşam gazetesinde yazarken Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili sözlerini hatırlatarak, “Nagehan Alçı, medya tiyatrosundaki bir oyuncu olarak ‘iktidar yandaşı’ rolünde oynamaya devam ediyor. Bu rolü, ona ‘derin vazifesini narkozla yapabilmeyi’ sağlıyor!” dedi.

Korkmaz, HaberTürk yazarı Alçı’nın 24 Mart’taki “Bazen ben de kendimi bir politik entelektüel tartışma programında yorumcu değil de, başı sonu belli bir tiyatroda oyuncuymuş gibi hissediyorum” sözlerini hatırlatarak, “Bu sözleri, bilinçaltının bir yansımasıdır. Farklı bir konuda sarf edilmiş olsa da, bir nevi itiraf gibi okunabilir!” diye yazdı.

Alçı’nın (20 Kasım 2009) Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı dönemdeki “Şahsen Tayyip Erdoğan beni utandırıyor. Seçtiği bayağı kelimeler yüzümü kızartıyor. Bu ülkeye aidiyet hissimi zayıflatıyor. Başbakan’ın entelektüellik kırıntısı dahi bulunmayan kaba, cahil üslubu; delikanlılık kavramı ile kurduğu sağlıksız bir ilişkinin ürünüdür…” sözlerini hatırlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

“Nagehan isminin sözcük manası ‘aniden; birdenbire’ demektir.

Aldığı ‘sefer görev emri’ ile ‘birdenbire, aniden’ yüz seksen derece farklı bir konuma ışınlanmıştı, vaktiyle…

Forma değişikliği, Psikolojik Harp görevi içindi.

Geceleyin iktidar karşıtı uyuyup da sabah iktidar yanlısı uyanıvermiş gibiydi!

Nagehan Alçı, medya tiyatrosundaki bir oyuncu olarak ‘iktidar yandaşı’ rolünde oynamaya devam ediyor.

Bu rolü, ona ‘derin vazifesini narkozla yapabilmeyi’ sağlıyor!

Yani, nedir?

Geçmişten günümüze, Nagehan’ın Batı taraftarlığında yahut Amerikancılığında zerre bir değişiklik yoktur.

Görevlendirmesi ‘İktidarı, Amerikancı politikalara eklemleyebilme’ hesabındakiler tarafından yapılmıştır.

Nagehan’ın, biteviye ‘Kavala’nın veyahut Demirtaş’ın serbest bırakılmasını’ istemesi, bu doğrultudaki çok sayıda örnekten sadece ikisidir.”

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