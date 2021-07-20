Yeni Şafak yazarı Korkmaz: Kılıçdaroğlu’nu kasetle getirenler, on bir yıldır onu ‘Washington Politikalarının Dublajcısı’ olarak istihdam ediyorlar

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Türkiye’nin dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “2010’da Mister Kemal’i kasetle getirenler on bir yıldır onu ‘Washington Politikalarının Dublajcısı’ olarak istihdam ediyorlar” dedi.

Korkmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde ODTÜ’lü öğrencilerle bir araya geldiği sohbette, sarf ettiği “Bugün izlenen dış politikanın yüz seksen derece değişmesi lazım. Bu dış politika, Türkiye’yi dünyada yalnızlaştırdı” sözlerine yer verdi.

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“Beş yıl önce 15 Temmuz’da büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Mister Kemal’in karın ağrısı, Ankara’nın Washington’dan bağımsız hareket etmesidir” diyen Korkmaz, Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye’nin dış politika ile ilgili 180 derece değişmesi gerektiği sözleriyle “Türkiye’yi, eskiden olduğu gibi ABD’nin yörüngesine yerleştireceklerini” söylemek istediğini öne sürdü.

Korkmaz yazısına şöyle devam etti:

“’Türkiye’nin dünyada yalnızlaştığına’ ilişkin iddiası pardon sallaması da yine aynı işbirlikçi temele dayanıyor:

‘ABD ile yahut Garp Cephesiyle uyumlu olmayan bir Türkiye, kafadan yalnızdır!’

Biteviye tekrarladığı ‘Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de, Afganistan’da ne işimiz var?’ repliği; Türkiye’mizin değil, ABD’nin çıkarlarını temsil etmesiyle alakalıdır.

2010’da Mister Kemal’i kasetle getirenler on bir yıldır onu ‘Washington Politikalarının Dublajcısı’ olarak istihdam ediyorlar.”

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