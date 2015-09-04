Yeni Şafak yazarı: Kim susturuyor lan sizi, çıplak kadın resimleriyle kavatlık yapmanı engelleyen mi var!

Yeni Şafak yazarı Hikmet Genç, medyaya yönelik baskılara gelen tepkilere ilişkin olarak, "Kim susturuyor lan sizi vicdansızlar?!... Halkın seçtiği cumhurbaşkanına sabah akşam hakaret ediyorsun… Diktatör deyip duruyorsun… Gazetende 'arka sayfa güzeli' ya da 'yavrunuzun köşesi' bölümlerinde çıplak kadın resimleriyle kavatlık yapmanı engelleyen mi var?... Özgürlüğünü kısıtlayan kim?..." dedi.

Hikmet Genç'in Yeni Şafak'ta "Yazarlar ‘Beyin MR’larını yayınladılar!..." başlığıyla yayımlanan (4 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Yaygara koparıp duruyorlar...

Basın özgürlüğü yok..,

Özgür basın susturulamaz..,

Susmayacağız, biz susarsak Türkiye susar, susana kadar susmayalım...

Ey susak kafalılar!…

Kim susturuyor lan sizi vicdansızlar?!...

Halkın seçtiği cumhurbaşkanına sabah akşam hakaret ediyorsun… Sadece kendisine değil, ailesine de…

Diktatör deyip duruyorsun…

Ulan ebleh, diktatörlüğün olduğu bir ülkede diktatöre diktatör diyebilir misin?...

Söylesene neyi yazamıyorsun Babıali Kaşalotu?...

28 Şubat'ta olduğu gibi cuntacıların brifinglerine topukları popolarına vurarak koşa koşa giden ve darbenin ne zaman olacağı bilgisine ulaşan allame yazarın yok diye mi üzülüyorsun?...

Gazetende 'arka sayfa güzeli' ya da 'yavrunuzun köşesi' bölümlerinde çıplak kadın resimleriyle kavatlık yapmanı engelleyen mi var?...

Özgürlüğünü kısıtlayan kim?...

Kendi ülken hakkında yurtdışında kara propaganda yapıyorsun..,

Bu ülkenin başbakanına, cumhurbaşkanına dilediğin gibi çamur atıyorsun..,

Kendi ülkeni dünyaya gammazlıyorsun, daha ne istiyorsun Babıali puştu?!…

Kafasına sıkıp bu ülkenin savcısını şehit eden teröriste arka çıkabiliyorsun...

Askere polise sivile sıkan, alçakça saldırıp haince pusu kuran teröriste kol kanat geriyorsun, gerektiğinde teröristi mazur görüp devleti suçlayabiliyorsun..,

Terör medyası olma özgürlüğün bile var, başka ne istiyorsun lan?!…

Utanç verici kanlı darbeleri hatırlatıp, Menderes örneğini göstererek cumhurbaşkanını idamla tehdit eden bir sürü cibilliyetsize kimse dokunmadı.., Hala köşelerinde özgürce yazıyorlar, görmüyor musun şavalak?...

Saray'daki masanın çapına takılıp, aşağılayıcı ifadelerle, yalan haber yapacak kadar çapsızsın, bilmem farkında mısın?...

Kapağında yağlı urganla Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana koyup üstüne de 'Asılacak Adam' yazan dergi basılıyor bu memlekette, haberin yok mu dingil?!...

O derginin başyazarı 'çamaşır ipini göstererek cumhurbaşkanını bununla asacağız, ya da 'kazığa……' diyebilecek kadar çukurlaşabiliyor… Bugün o herif serbestçe dolaşabiliyor, hükümete, cumhurbaşkanına, milletin değerlerine rahat rahat sövmeye devam ediyor, takip etmiyor musun zıpçıktı?!…

Sövmekten yorulmadın mı lan?!...

ABD'de, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da senin gibi gazetecilik yapanı, nefret suçu işlediği için hayatını karartırlar…

En demokratik ülkelerde bile, devlete, istihbarat birimlerine ait gizli bilgi belge yayınlayan medyanın (ulusal güvenlik sebebiyle) gözünün yaşına bakmazlar… Bir şekilde sustururlar… (Zaten kendi ülkesine o kadar düşman, hain ve alçak gazete pek bulunmaz oralarda…)

Hangi özgürlükten söz ediyorsun susak kafalı…

Obama'ya 'bir gün öleceksin, senin mezarına tükürecekler' diyen bi'don kafalı bir ABD'li yazar yoktur mesela!...

David Cameron'ı, 'ya adam gibi gidecek, ya da gitmek zorunda kalacak' diyerek tehdit edebilecek 'Sir Doumanly' adında bir İngiliz yazar bulamazsın… Zira başbakanı tehdit etmek büyük bir suçtur, affetmezler…

'Darbe olur, Merkel'i götürüp çöpün kenarında vururlar' diyerek nefret kusan, miadını doldurmuş Don Kişot'luk yapan gazeteci eskisi de bulamazsınız Almanya'da…

Velhasıl, başbakanına, cumhurbaşkanına ya da başkanına her ne ise, 'katil, diktatör,' diyen, tehdit eden bir yazar hesabını ağır öder Avrupa'da…

Neymiş?...

Türkiye'de basın özgürlüğü yokmuş... Onlar susarsa Türkiye susarmış…

Neymiş?...

Köşe yazarları köşelerini boş bırakmış…

Mesajı anlamadık sanmayın…

Belli ki nefret sözcü'lüğü yapan yazarlar yazmak yerine 'Beyin MR'larını yayınlamışlar!...

Çerçeve içine alınmış, uzun uzun bomboş beyaz sütunlar!...

Bu da hukuken cezai ehliyetinizin olmadığını gösteriyor

Hadi yine iyi yırttınız!...