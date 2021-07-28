T24 LogoT24 Logo
Medya

Yeni Şafak yazarı: Kılıçdaroğlu'nun 'Dünyaya sesleniyorum' efelenmesi Biden yönetiminden duyduğu hayal kırıklığı mı?

28 Temmuz 2021 09:17

Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, muhalefetin, hükûmete ‘Afganistan’ konusunda yaptığı eleştirileri değerlendirdiği yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun  “Dünyaya sesleniyorum. Beni Erdoğan’la karıştırmayın” sözleriyle ilgili “Efelenmesini, muhalefetin dış politika konusundaki romantizmine mi bağlıyorsunuz, yoksa Biden yönetiminden duyduğu hayal kırıklığına mı?” dedi.

 Ersanel’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"‘Yok illa iç siyasete düşürelim Afganistan’ı’ hırsında ısrarlıysanız, çalıştığınız yerden soralım; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, ‘Dünyaya sesleniyorum. Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi yapamaz. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!’ efelenmesini, muhalefetin dış politika konusundaki romantizmine mi bağlıyorsunuz, yoksa Biden yönetiminden duyduğu hayal kırıklığına mı?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın

nedret ersanelafganistanhükümetmuhalefeteleştirikemal kılıçdaroğluchpbidenabdhayal kırıklığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24