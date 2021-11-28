Yeni Şafak yazarı Karaman: Bizi diriltecek bir eğitim ve öğretime ihtiyacımız var

Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, "Bizi diriltecek bir eğitim ve öğretime ihtiyacımız var. Milli eğitim şûrâlarında pansumanları bir yana bırakıp işi kökünden düzeltmenin yolları konuşulmalıdır" görüşünü savundu.

Karaman yazısında, "Temelini İslam imanı, İslam ahlakı teşkil etmiyorsa hiçbir işte ve oluşta hayır yoktur.Bu işlerin başında eğitim ve öğretim vardır. Biz geçmiş zamanlarda Kur’ân’a ve sünnete uyarak güzel insan olduk, millet olduk, medeniyet kurduk, dünya işlerine dair ilmi ve hikmeti nerede bulsak aldık, lakin kendi binamıza harç yaptık. Bugün adına “ileri, büyük” denilen topluluklar ilkellik, vahşet ve zulüm çamurunda debelenirken Doğu’dan gelen ışık onların yolunu da aydınlattı. Tanzimat’tan itibaren kendimize ve ötekine bakışımız değişti, arızalandı, duruma yanlış teşhis koydular ve tedavi de yaşatacak yerde öldürdü. Yeniden dirilmek “düştüğümüz yerden kalkmakla” olacaktır. Bizi diriltecek bir eğitim ve öğretime ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Karaman şunları kaydetti:

"Milli eğitim şûrâlarında pansumanları bir yana bırakıp işi kökünden düzeltmenin yolları konuşulmalıdır.Mevcut düzende ve şartlarda yapılamayacaklar da vardır, ama yapılacak da çok şey vardır. İşte bunları konuşup danışmak gerekiyor. 20. Şûrâ’nın köklü değişime ve ıslaha bir adım olmasını Mevlâ’dan niyaz ediyorum."

Karaman, kendisine ait internet sitesinde, kendisini Sünni olarak ifade eden bir kadının, “Alevi ile evlenilir mi?” yönündeki sorusuna “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez” yanıtını vermişti. Karaman'ın tepki çeken sözlerinin ardından suç duyurusunda bulunulmuştu.

Karaman’ın “Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir” yazısı da tartışmalara neden olmuştu.

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