Yeni Şafak yazarı Karaman: Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman, "Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir" görüşünü savundu.

Karaman köşesinde kendisine gelen soruları yanıtladı.

Karaman şu ifadeleri kullandı:

1) Bayanlar arasında kına gecesi yapıp müzik ile eğlenmekte bir sakınca var mıdır?

- Edep dâhilinde olursa böyle bir eğlence mubahtır, sakınca yoktur. Geleneğimizde olan şekil uygundur.

2) Dinen tesettürlü gelinlik giymekte bir sakınca var mıdır?

- Tesettürlü gelinlik giymekte bir sakınca yoktur.

3) Düğünde oynama vs gibi bir durum olmadan gelenlerin düğün salonunda masalarda yemeklerini yiyip oturduğu, sonrasında da takı vs ile gelin-damadı tebrik edip ayrıldığı bir düğünde erkek ve kadınların aynı salonu paylaşması mahzurlu mudur?

- Bu durum umûmî belvâ halini almıştır; yani terki zorlaşmış genel bir uygulama haline gelmiştir; bu sebeple sakınca yoktur. Kadınların veya kadınlarla erkeklerin birlikte, topluluk içinde dans etmeleri veya başkaca oynamaları caiz değildir.

4) Yakın arkadaşların isimlerini eğlence amacıyla gelin ayakkabısı altına yazmanın bir mahzuru var mıdır?

Yakın arkadaşların isimlerini eğlence amacıyla gelin ayakkabısı altına yazmanın bir mahzuru yoktur."

“Alevi genç ile sünni bir kız evlenemez” sözleri tepki çekmişti

Karaman, kendisine ait internet sitesinde, kendisini Sünni olarak ifade eden bir kadının, “Alevi ile evlenilir mi?” yönündeki sorusuna “Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez” yanıtını vermişti. Karaman'ın tepki çeken sözlerinin ardından suç duyurusunda bulunulmuştu.

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