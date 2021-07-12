Yeni Şafak yazarı Kaplan: Muhafazakâr aileler, perişan durumda

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, bugünkü yazısında eşcinselliği ‘felâket’ olarak niteledi. “Film sektörü, dizi sektörü, özellikle de Netflix’in” eşcinselliği yaydığını yazan Kaplan, bu konuya en ciddi şekilde sadece Doğu Perinçek’in dikkat çektiğini, AKP ve partilerin, STK, okul ve ailelerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız, gençlerimiz, özellikle de muhafazakâr ailelerin eşcinsel sapkın ilişki biçimlerine yakalarını paçalarını kaptıran genç çocukları yüzünden aileler perişan durumda, şok yaşıyorlar!” dedi.

‘Felâket’ olarak nitelediği eşcinselliğin, henüz geldiğini, yıllardır bu konuyla ilgili uyarılarda bulunduğunu yazan Kaplan, “İnsanlar beni felâket tellalı olmakla suçluyorlar gelen tehlikelere dikkat çeken yazılar yazdığımda ya da televizyonlarda bu konuları dillendirdiğim zaman” dedi.

Film sektörü, dizi sektörü, özellikle de Netflix’in eşcinselliği yaymak için “acayip kaynak kullandığını” öne süren Kaplan, “Geliyorum diyen felâket şu: Çocuklarımız, gençlerimiz, özellikle de muhafazakâr ailelerin eşcinsel sapkın ilişki biçimlerine yakalarını paçalarını kaptıran genç çocukları yüzünden aileler perişan durumda, şok yaşıyorlar! Bir psikiyatrist dostumuz söyledi bunu geçtiğimiz günlerde ürpererek! Neler anlattı, neler! Şok oldum!” diye yazdı.

Eşcinsellik nedeniyle insan türünün geleceğinin tehlikede olduğunu yazan Kaplan, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Sapkın eşcinsel şebekeler de, ateizm şebekeleri de ‘vazifelerini’ yapıyorlar! Toplum, toplumun bütünü, özellikle de toplumun muhafazakâr aileleri vazifelerini bu sapkın şebekeler kadar yapmıyorlar!

Çocuklarının zihnî, ruhî, ahlâkî gelişimleriyle neredeyse hiç ilgilenmiyorlar!

Çocuklarını bu tür şebekelere kaptırdıkları zaman da dünyaları yıkılıyor!

Bu konuya en ciddi şekilde Doğu Perinçek dikkat çekti sadece. Başta hükümet partisi olmak üzere, bütün partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, okullarımızın ve ailelerimizin bu konuda çocuklarımıza sahip çıkmaları şart!”

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