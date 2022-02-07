Yeni Şafak yazarı Kaplan: Süleymaniye’nin ruhunu koruyacak radikal kararlar alınmalı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Süleymaniye Camisi’nin siluetini bozan İlim Yayma Vakfı'na ait bina inşaatı ile ilgili olarak “kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu -haklı olarak" diye yazdı.

İlim Yayma Vakfı’nın Süleymaniye’nin İstanbul’un ruhu olduğu bilincine sahip bir vakıf olduğunu yazan Kaplan, “AK Parti döneminin kalkınma hamlesi ve ruhsuz betonlaşma örnekleri, İstanbul’un ruhunu zedeleyen örnekler olarak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da itiraf edildi” dedi.

“İlim Yayma’nın Süleymaniye’deki binası etrafında başlayan tartışmadan bir güzellik hasıl olabilir” diyen Kaplan, dün, Vakfın genel merkezinde bir istişare toplantısı yaptıklarını yazdı. Toplantıya aralarında İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Sakıp Şahinoğlu, Başkan Vekili Nurettin Alan’nın da bulunduğu yazar ve akademisyenlerin katıldığını yazan Kaplan, şöyle devam etti:

"Güzel bir bilgilendirme ve istişare toplantısı oldu. Vakfın yöneticileri, Süleymaniye’nin ruhunu korumak için her tür fedakârlığa hazır olduklarını söylediler. İlim yayma Vakfı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun, şehrin ruhunu, dokusunu bozmayacak, tek katlı bina ve hatta yıkım dâhil her tür kararına saygı duyacaklarını açıkladılar. Yeter ki, Süleymaniye’nin silüeti zedelenmesin, dediler.

Şimdi artık top Kurul’da.

Kurul, bence, Süleymaniye’nin ruhunu koruyacak radikal kararlar almalıdır. Süleymaniye’nin etrafını ‘tertemiz’ yapmalıdır. İstimlak kararı mı olur, başka bir şey mi, orasını bilemem.

Ama bildiğim ve yüksek sesle dillendirmek istediğim tek şey, Süleymaniye’nin etrafının ‘tertemiz’ yapılmasıdır.

Bu tartışma buna vesile olabilirse devrim olur, diğer koruma girişimlerine de örnek teşkil eder.”

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TIKLAYIN - İlim Yayma Vakfı: Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakârlığı yapmaya hazırız