Yeni Şafak yazarı Kaplan: İngiltere’deki bilim adamlarının açıklamasından sonra o gün bugündür, içimde bir kurt

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, dünya genelinde yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybettiği Koronavirüs ile ilgili “biyolojik ve kimyasal bir savaş” dedi.

“Bayramlarımızı da zehir ettiler emperyalistler!” diyen Kaplan, “İnsanlığın başına bela ettikleri virüs belasıyla asıl kendilerinin virüs olduklarını, belâ olduklarını gösterdiler!” dedi.

Emperyalist ülkelerin iki yıldır bütün dünyayı korona hapishanesine tıkadığını yazan Kaplan,” Koyun gibi güdüyorlar hepimizi! Bütün insanlığın insanî bağlarını, birbirleriyle kurdukları ilişki ve irtibatları kopardılar” diye yazdı.

İngiltere’deki bilim insanlarının Koronavirüsün Çin’de bir laboratuvarda kimyasal olarak üretildiği açıklandığını yazan Kaplan, “O gün bugündür, içimde bir kurt vardı; bu korona denen virüs, insanlığı hizaya sokmak, koyun gibi gütmek, köleleştirmek için yapay olarak icat edilmiş bir silah mı acaba, diye sorup duruyordum kendi kendime zaten. Adına ne dersek diyelim, yaşadığımız, virüs üzerinden, korona üzerinden biyolojik ve kimyasal bir savaş.

‘İnsanlar ölüyor ama’ diye itiraz edecek olanlara, verilecek tek cevap var: Umurlarında değil bu emperyalistlerin! Kaldı ki, dertlerinde biri de bu: Dünya nüfusunu kırdırmak! Ama bu arada ceplerini doldurmak!” dedi.

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