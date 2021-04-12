Yeni Şafak yazarı Kaplan: Batı uygarlığının da Batı tehlikesinden kurtarılması gerekiyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, "Sadece kendi varlığı tehlikede değil Batı uygarlığının. Aynı zamanda bizatihî kendisi, kendi varlığı, bu hâliyle insanlık için tehlikeli. Batı uygarlığı tehlikesiyle, bu tehlikenin dünyayı cehenneme çeviren, yaşanılamaz bir yere dönüştüren, sadece hâkimiyetini uzatmayı düşünen, o yüzden geliştirdiği yüksek ve smart teknolojik silahlara güvenerek dünyaya nizam vermeye çalışan barbar bir hegemonyaya dönüşen bir tehlikeyi kastediyorum. Tanrı fikrini yok eden, hakikat fikrini yok eden, tabiatı delik deşik eden, ozon tabasını delen, bütün medeniyetlerin kökünü kazıyan, bütün dinleri fosilleştiren tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tehlike bu" görüşünü savundu.

Kaplan, "Batı uygarlığı tehlikesi insanlığın geleceğini tehlikeye sokacak boyutlar kazandı artık. Batı uygarlığı, başka kültürlerin, medeniyetlerin, dinlerin varlığını ve geleceğini tehdit etmekle kalmıyor, kendi geleceğini de tehdit eden bir tehlike arz ediyor. Batı uygarlığının da Batı tehlikesinden kurtarılması gerekiyor. Batı uygarlığının saldırısına sadece İslâm direniyor. İslâm’ın direnişini de Batı uygarlığının ürettiği küresel tehdidin mimarlarına, lordlarına, bütün dünyanın gözü önünde 'one minute!' çeken, 'Dünya beşten büyüktür' diyen Türkiye temsil ediyor. O yüzden genelde İslâm’ı, özelde ise Türkiye’yi dize getirmek için geliştiriyorlar bütün stratejilerini Batılı barbarlar! Oysa Türkiye’siz bir dünya kurulamaz. Türkiye’siz bir dünya kurulamayacağını Batılılar bizden daha iyi biliyorlar. Bunu, bir de 'içimizdeki İrlandalılar'a anlatabilsek!" ifadesini kullandı.

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