Yeni Şafak yazarı: İsmail Saymaz’ın David Keynes röportajı FETÖ’nün masonik ilişkilerini örtmek için miydi?

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü “İsmail Saymaz’ın David Keynes röportajı FETÖ’nün masonik ilişkilerini örtmek için miydi?” başlıklı yazısında 9 Haziran’da teslim olan ve 28 Temmuz’da tutuklanan FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes’in Ekim 2016 yılında Hürriyet gazetesinde yayınlanan röportajı değerlendirdi.

David Keynes’in (Alparslan Demir) yargıya teslim olmasından kamuoyunun Temmuz ayının ortasında haberdar olduğunu yazan Orakoğlu, “ByLock’un lisans sahibi Keynes’in Baykal’a yapılan kaset operasyonu başta olmak üzere gazeteci Haydar Meriç ’suikast’ına kadar birçok olayda kilit durumda olduğu düşünülüyordu. David Keynes’in itirafçı olarak teslim olmasında AİHM’in ‘ByLock tek başına delil olamaz’ kararının etkili olması önemli bir rol oynamıştı” dedi.

Ekim 2016 yılında ByLock‘un lisans sahibi Keynes’in o dönem Hürriyet Gazetesi’nde çalışan gazeteci İsmail Saymaz’la New York’ta yaptığı röportaj yaptığını belirten Orakoğlu, röportajın arka planının birçok açıdan karanlık noktalarının bulunduğunu belirterek yazısına şöyle devam etti:

“Öncelikle Keynes neden Hürriyet Gazetesi’ni aramıştı? İsmail Saymaz’ı gazete mi görevlendirmişti yoksa Keynes mi Saymaz’ı istemişti. David Keynes her fırsatta Türkiye’ye gelip gittiğine göre bu ropörtaj neden New York’ta yapılmıştı. Gizlenen ilişkiler ağı neydi? Bu röportajın sorunlu olduğunu bile bile Aydın Doğan’ın başında olduğu Hürriyet gazetesi açık bir şekilde ByLock üzerinden FETÖ operasyonlarını sulandırmaya yönelik algı operasyonuna hizmet eden bu söyleyişi neden yayımladı? Gazetenin bazı yazarları, David Keynes’in açıklamalarının doğru olduğu yönünde neden ısrarcı bir yaklaşımda bulunmuştu, Üstelik önemli bir iddiaya göre, yayın kurulunun itirazlarına rağmen bu haberin sür manşetten yayımlanmasının arka planında saklanan gizlenen sır neydi? Yoksa bütün bu çabalar FETÖ’nün masonik ilişkileri ve mason imamlarının deşifre olmaması adına mıydı?”

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