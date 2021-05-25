Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Aklı başında herkes biliyor ki, Sedat Peker'in anlattıkları "onların sözüne karşı benim sözüm" durumundan öteye gitmeyecek

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Sedat Peker'in anlattığı hiçbir şeyi, "veri" olarak kabul etmeyeceğini belirterek, "Burada bir yanlış anlaşılmaya engel olmak için yazmam lazım. Sedat Peker belki de iddia ettiği üzere sadece çocuklarına yapılan yanlış muamele yüzünden söylüyordur bu söylediklerini. Belki de söylediklerinin arasında doğru olanlar da vardır. Mehmet Ağar kendi beyanıyla “marinaya biz sahip çıkmasak mafya çökecekti” diyerek açıkça Sedat Peker’in bazı anlattıklarını doğru kabul etmemiz gerektiğini beyan etmiş oldu zaten. Fakat mesele Sedat Peker’in anlattıkları değil. Mesele hiçbir şart altında Sedat Peker’in anlattıkları olmayacak. Zira o videoları merakla yahut kuşkuyla, beğeniyle yahut öfkeyle izleyen aklı başında herkes biliyor ki Sedat Peker’in anlattıkları “onların sözüne karşı benim sözüm” durumundan öteye gitmeyecek." diye yazdı.

Sedat Peker'in "Türkiye karşıtı eksen"in kullanışlı bir aparata dönüştüğünü iddia eden Kılıçarslan, "Yoksa ben de kendi adıma Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan’ın PKK lehine uyuşturucu trafiği yönetirken 90’ların karanlık derin devletiyle iş tuttuğunu; Uğur Mumcu’yu İslamcıların değil, derin devletin öldürdüğünü; Korkut Eken’in Sedat Peker’e tetikçilik yaptırdığını falan ilk defa duymuş gibi dinliyorum yani. Bazılarını neredeyse 30 yıldır bildiğim iddiaları bir de Sedat Peker’den duyuyorum aslında. İlk defa Sedat Peker’den duyduğum kimi iddiaları da 30 yıl sonra bir başkasının anlatacağını da biliyorum. Bu işler böyledir. Dün değişmeyen, bugün de değişmez, yarın da." ifadelerini kullandı.

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