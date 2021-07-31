Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Selanik elden çıkınca "doğal sığınmacı"ya dönüşmüş Mustafa Kemal'in başkomutanı olduğu İstiklal Savaşı'nda İstiklal Marşımızı Arnavut Mehmet Akif yazmıştı

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Taliban'ın infaz ettiği Khasha Zwan'ın bazı kaynaklara göre pedofil ve psikopat olduğunu belirterek, "Komedyen” ibaresini tırnak içine almam üzerine pek düşünmeyin. Bazı kaynaklara göre her fotoğrafında makineli tüfekle gördüğümüz bu adam komedyen. O tırnak ondan. İnfaz edilmeyi hak ediyor muydu, orasını bilmem, bilemem. Herifin nasıl biri olduğunu bilmiyorum çünkü cidden. İddialar var, karşı iddialar var. Doğrusu bu hususlar pek umurumda da değil.

Umurumda olan şey şu. Nazar Muhammed infaz edilince “bugün bir komedyeni infaz ettiler çünkü insanları güldürmek haram” kampanyasına derhal gönüllü yazılan kitle, Nazar Muhammed o Afgan takımı ve takkesiyle İran üzerinden 72 saat boyunca Türkiye’ye yürüyüp ülkemizde sığınmacı ve/veya mülteci konumunda biri olsaydı ne derdi acaba?" diye yazdı.

Anadolu'nun herkesin evi olduğunu savunan Kılıçarslan, "Aslında “ülkemizde mülteci istemiyoruz” kampanyası yapanların kahir ekseriyeti ile mülteciler arasındaki fark da tam olarak şu: “Mülteci istemeyenler”, mevcut mültecilerden biraz önce gelmişler Anadolu’ya. Biraz önce işte. 50 yıl, 100 yıl, 800 yıl. Ne fark eder?

Dahasını da söyleyeyim mi size? Selanik’te doğmuş ve Selanik elden çıkınca “doğal bir sığınmacı”ya kendiliğinden dönüşmüş Mustafa Kemal’in başkomutanı olduğu İstiklal Savaşı’nda İstiklal Marşımızı Arnavut Mehmet Akif yazmıştı. Daha neyi, nasıl ve nereden konuşalım bilmem ki…" ifadelerini kullandı.

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