Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Rezil, aşağılık, leş bir piyasa, LGBT piyasası

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, bazı Avrupa ülkelerinde LGBT'ye destek oranının yüzde 80'i aştığını, Türkiye'de ise bu rakamın yüzde 3.8 olduğunu belirterek, "Bu yıl güya “onur haftası” dedikleri azgınlık günlerinde bunu çok daha net şekilde gördük. Sistematik kapitalizm, pazardan alabileceği payın tamamını almak için canını dişine taktı.

Dünyaca ünlü çikolata markası Godiva da destek verdi onur haftası denilen azgınlığa, ünlü spor ürünleri markası Decathlon da…" ifadelerini kullandı.

İsmail Kılıçarslan, LGBT piyasasının da çevre ve hayvan sevgisi piyasası gibi paraya tahvil edilmesi kolay bir piyasaya dönüştürüldüğünü belirterek, "Üstelik çevre ve hayvan sevgisi piyasasında “kazığı yemek” dışında bir tehlike yok. “Duyarlılık üzerinden para kazanan girişimci piyasa” denebilir ki çok da büyük bir tehlike arz etmiyor. Üstelik günün sonunda hem çevreye hem de hayvanlara bir miktar katkısı da oluyor.

LGBT piyasası öyle değil fakat. Doğrudan insan fıtratını hedef alan; kadının kadın, erkeğin de erkek olduğu bir dünyayı reddedip cinsiyetsizliği savunan; bir ucu pedofili denilen sapkınlıkta iken diğer ucu küçücük çocukların cinsel oryantasyonlarını saptırmaya çabalayan rezil, aşağılık, leş bir piyasa LGBT piyasası." diye yazdı.

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