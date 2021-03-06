Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: PKK'dan eroine; Rap müziğin gizlenemeyen pisliği

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "ERLIK" isimli anonim bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Kurtlar Vadisi-Eroin-Mero-PKK" paylaşımlarının "fena halde doğru" göründüğünü iddia ettiği yazısında, "Almanya’da yaşayan ve bir altın nakliye aracını soyan Kürt rapçi Xatar, Almanya’da dört yıl hapis yattıktan sonra bir rap müzik firması kurar. Bu firmadan albüm çıkaran rapçiler kısa sürede devasa izlenme oranına ulaşırlar. Eno, Mero, Sero el Mero gibi rapçiler, spotify, youtube gibi platformlarda milyonlarca izlenme sayısına erişirler.

Kendisi de ateşli bir YPG taraftarı olan Xatar’ın rap firması kurmak için parayı nereden bulduğu sorusu da tartışmaya açık olmayan bir gerçek: Servetini uyuşturucu ticareti ile kazanan PKK’lı aile Baybaşin’lerden." ifadelerini kullandı.

PKK'nın uyuşturucu ticaretinden gelen paranın Xatar tarafından legalleştirildiğini savunan İsmail Kılıçarslan, "Xatar’ın PKK’nın uyuşturucu parasıyla manipüle ederek meşhur ettiği Mero şu anda ne iş yapıyor? “Yerli ve milli” karakterimiz Acun Ilıcalı’nın “O Ses Türkiye Rap” yarışmasında jüri üyeliği.

Nasıl? Beğendiniz mi? Birazcık daha durun. Mahkemede korkudan dili içine kaçan ve “abiley, ben sadece biy keye denedim, uyuştuyucu nediy bilmem” savunması veren “kenarımın muhalifi” müptezel rapçi Ezel var ya. Hah. Onun Mero ile birlikte yaptığı şarkılar bir kenara, herif her Almanya’ya gittiğinde “YPG’ye açıktan para toplayan” Xatar’la can ciğer kuzu sarması pozlar veriyor. İşte bu Ezel’in “ölümsüz kankisi” Murda da “yerli ve milli” karakterimiz Acun Ilıcalı’nın “O Ses Türkiye Rap”inde jüri üyesi." diye yazdı.

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