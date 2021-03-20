Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Kamalistler, Menderes'i ortadan kaldırarak düzen ihyasını sağlayabilecekleri ham bir hayal geliştirdiler

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Türkiye'nin pusulası ne yanı gösterecek?" başlıklı yazısında, "1920’lerin sonunda Kamalistlere soracak olursanız başlıktaki sorunun cevabı “muasır medeniyetler seviyesi” olacaktır. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin boynunu “Batıya” çevirmesi bir tercihti ve bu tercih doğal olarak taraftarlarını, karşıtlarını, zalimlerini ve mazlumlarını oluşturdu.

Türkiye’nin kendi içerisindeki yüz yıllık mücadelesi aşağı yukarı bu tercih üzerinden belirginleşti. Yüzünü bütünüyle batıya yani muasır medeniyetler seviyesine dönen Adnan Menderes’i bile müesses nizam için büyük bir tehlike olarak belirleyen Kamalistler, Menderes’i ortadan kaldırarak “düzenin ihyası”nı sağlayabileceklerine dair ham bir hayal geliştirdiler ama süreç, o andan itibaren Kamalistlerin aleyhine işlemeye başladı ve en nihayet “2002 devrimi” diyebileceğimiz bir devrimle halk, yönetime el koydu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "2002'deki halk devrimi"nden bu yana Türkiye'nin pusulasının ne yöne göstereceğinin sorusuna yanıt bulma üzerinden verilen kavganın ayyuka çıktığı bir dönemi yaşadığını savunan İsmail Kılıçarslan, "Adnan Menderes’e yaptıklarını yapamamanın öfkesi ile titreme nöbetleri geçiren bir şizofreni koğuşu” ile “her seferinde soruya bir başka cevap verecekmiş gibi yapıp cevaplamayan iktidar” arasında oynanan pinponun tarafı ya da tarafsızıyız. Hepsi bu." diye yazdı.

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