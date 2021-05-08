Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: Bizim defansa çekilmemiz, özür dilemeye çalışmamız falan ciddi bir sorun olmaya başladı

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Türkiye'de politik düzlemin "söylem üstünlüğü" fikrine dayalı olarak geliştiğini belirterek, "Defansa çekilmeyi gerektirecek bir şey yok ortada. Daha doğrusu, gerçekten defansa çekilmemiz gerektiği zaman defansa çekilmekte sorun yok. Lakin her Allah’ın günü, ezik bir ruh haliyle “aslında o söylediğiniz öyle değil” falan diyerek defans hattını geride, en geride kurmanın çok yıpratıcı bir şey olduğunu düşünüyorum." diye yazdı.

İsmail Kılıçarslan, "Biz niye defansa çekildik Ersin?" başlıklı yazısını, "Bizim defansa çekilmemiz, her seferinde kendimizi izah edip bizim olmayan suçlar yüzünden özür dilemeye çalışmamız falan bir noktadan sonra ciddi bir sorun olmaya başladı. Hatamız olursa özür dileyelim. Mesele o değil. Mesele, kendi hatalarını sürekli gözlerden kaçırmaya çalışan adamlara işlemediğimiz hatalar yüzünden hesap vermeye meyyal oluşumuz." ifadeleriyle noktaladı.

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