Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan: AK Parti büyük ihtimalle kısa paçalıların varlığını bir sorun olarak tanımlamıyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "kısa paçalılar" olarak adlandırdığı; iş yeterliliğiyle, emeğiyle değil, sahip olduğu ilişkiler sayesinde iş tutan ve arabasını, saatini, silahını, yediğini içtiğini sergileyen insanların AKP'nin iyi eğitim almış tabanında tepkiyle karşılandığını ifade etti.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenin ve AKP büro elemanı olarak tanıtılan Kürşat Ayvatoğlu hakkında yazdığı yazıya gelen tepkileri hatırlatan Kılıçarslan, "Tepkileri iki ana grupta toplayabiliriz. Birincisi şuydu: “Bu adamın bu yaşta bu arabaları nasıl aldığını, bu paraları nereden bulduğunu niçin yazmadın?” Bu sorunun basit bir cevabı vardı benim için: “Çünkü Ayvatoğlu üzerinden uyuşturucu bahsini yazdım.” İkinci tepki ise şuydu: “AK Parti, bu ve benzeri kısa paçalılardan niçin kurtulmuyor?”" ifadelerini kullandı.

"AK Parti, bu ve benzeri kısa paçalılardan niçin kurtulmuyor?" sorusunun yanıtının AKP'de de olmadığını savunan İsmail Kılıçarslan, "Çünkü büyük ihtimalle kısa paçalıların varlığını bir sorun olarak tanımlamıyor. Onları “iş yapan, fikirleri olan gayretli çocuklar” olarak tanımlıyor bile olabilirler. Zira AK Parti’nin çok uzun süredir çok yanlış şekilde yaşadığı “travma”lardan biri “gençliğe ulaşamıyoruz” travması. Bu travma sonucu solak Binali Yıldırım’ın eline sağ mouse verip PUBG oynattılar mesela. Dolayısıyla “bunlar da bizim gencimiz” cümlesi sorunun bizatihi kendisi haline geliyor olabilir." diye yazdı.

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