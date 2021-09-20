Yeni Şafak yazarı: İlker Başbuğ bu flash bellekle ilgilenseydi FETÖ bırakın 15 Temmuz’da kalkışmayı, toparlanamayacak bir darbe yemesi işten bile değildi

Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, “FETÖ’nün siyasi ayağı” ile ilgili tartışmada söylediği sözlerin ardından açılan davada 4 yıl hapsi istenen Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’la ilgili kaleme aldığı yazısında, “İlker Başbuğ, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmasının fitilini hangi nedenle ateşledi?” diye sordu.

CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın Adil Öksüz’ü deşifre eden bir flash belleği Kara Kuvvetleri Komutanı iken 2007 yılında İlker Başbuğ’a verdiğini ifade eden Orakoğlu, “Başbuğ kendi ifadesine göre flash belleği Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na göndermiş sonrasında bu flash bellekle hiç ilgilenmemişti. Üstelik ne Tuncay Özkan ne de Başbuğ bu flash bellekle ilgili olarak TBMM’sinde kurulan 15 Temmuz Darbesi’ni araştıran komisyona bilgi vermemişlerdi. Gizlemişlerdi dersek daha doğru olur. Eğer İlker Başbuğ bu flash bellekle ilgilenseydi FETÖ bırakın 15 Temmuz’da kalkışmayı, toparlanamayacak bir darbe yemesi işten bile değildi. 15 bin FETÖ’cü derdest edilecek, yapılan soruşturmalar sonrasında örgütün beli kırılabilecekti” dedi.

Orakoğlu, “İlker Başbuğ ve Tuncay Özkan flash belleği sizce neden gizlemişlerdi?” diye sordu.

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