4 yıla kadar hapsi istenen İlker Başbuğ: Yaşamından 26 ay çalınan 26. Genel Kurmay Başkanı, 10 yıl sonra da...

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, hakkında “FETÖ’nün siyasi ayağı” ile ilgili tartışmada söylediği sözlerin ardından açılan davada 4 yıl hapsi istenmesine ilişkin olarak “Yaşamından 26 ay çalınan 26. Genelkurmay Başkanı on yıl sonra da açılan iki ayrı davada, kamu görevlilerine hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanmıştır” diye tepki gösterdi.

TIKLAYIN - İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' davası: 4 yıla kadar hapsi istendi