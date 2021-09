Yeni Şafak yazarı: İHA/SİHA gibi çoklu bilimsel disiplin ortamında lider bir ülke, nasıl oluyor da bu yüksek avantajlarını orman yangınlarında kullanamıyor?

Yeni Şafak yazarı Nedret Ersanel, bugünkü yazısında orman yangınlarına müdahale çalışmalarıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Orman yangınlarının iç-dış muhalefeti heyecanlandırdığını ve muhalefetin “iktidara buradan ve beraber gidilir” diye düşündüğünü yazan Arsanel, “Bir yangınla mücadele var, bir yangınla mücadelede eksikler var, bir de bunların üzerinden, yani ormanlarımızı ve insanlarımızı kaybetmenin getirdiği ağır üzüntüleri, ellerini ‘ciğerlerimize’ sokarak iyice kanatan yerli-yabancı vampirler var” dedi.

“Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara değinen Arsanel, “Ağır afetler tüm iktidarlar için sıra dışı sınavlardır ve mücadele süreçlerinde gösterdikleri refleksler kimi zaman etkili kimi zaman doğru olmayan sonuçlar doğurur” diye yazdı.

Hükümetin, 100’den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele için çok sayıda karar ve talimat verdiğini yazan Arsanel, şöyle devam etti:

"Bir ülkenin hazırlıkları, olağanüstü halleri, büyük afetleri, sıra dışı katastrofları karşılamada her zaman kafi gelmeyebilir. Örneklerine dünyanın her yerinde her gün sayısız şahit oluyoruz. Bunlar da eleştirilebilir.

Hemen bir merak konusunu da ben yazayım; hava kuvvetleri kabiliyet, imkân ve tecrübeleri bu denli gelişmiş, uluslararası çapta başarılı, yine bu alandaki teknolojik gelişmişliği, hatta İHA/SİHA gibi çoklu bilimsel disiplin ortamında lider bir ülke, nasıl oluyor da bu yüksek avantajlarını orman yangınlarında kullanamıyor?

Çoğaltılabilir.. .Uçaklar ve kurumlara ilişkin tenkitler de yanıtlanmalıdır.

Ama…

Bir, kendi ülkesinin onurunu kırarak bu işler toparlanamaz. İki, ‘Help Turkey’in, Ankara hükümetine topyekûn siyasi saldırıya dönüşmediğini, ele geçen ne varsa, mühimmat olarak kin kovasına boca edilmediğini kim söyleyebilir?"

Arsanel, “Orman yangınlarının aleviyle tutuşturulan bir politik kundakçılık vardır. Doğal olarak, ’Help Turkey’i besleyen aklın siyasi hedefi var ise, dışarıdan beklediği yardımın yangınla mücadele ekipmanı olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

