Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Erdoğan konuştu, mafya operasyonu burada bitti

Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, Sedat Peker'in yayınladığı videolarda öne sürdüğü iddialarla, "Türkiye mafya devletidir" algısı oluşturulmaya çalışıldığını vererek, "Sıradan bir adam, Türkiye’ye karşı “etkili bir silah”a dönüştürülüyor. Kendi başına yapabileceği hiçbir şey yokken, Türkiye için hazırlanan senaryolara yerleştirilip koca ülkeyi yıpratmaya çalışıyor.

Daha önce, 17/25 Aralık’tan 15 Temmuz’a, MİT TIR’larından Türkiye’yi Suriye’den vurmaya, darbeden ve ekonomik saldırılardan sokak çatışmalarına onlarca senaryo deneyenler, bu sefer Sedat Peker’i keşfedip bir saldırı da buradan deniyor." diye yazdı.

Medyanın AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan intikam almak için Sedat Peker'in iddialarına sarıldığını savunan Karagül, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün muhteşem bir konuşma yaptı. Türkiye’yi, devleti, milleti, yüzlerce yıllık hesaplaşmayı, bugün içeriden ve dışarıdan ürütülen saldırıların mahiyetini, Türkiye’nin direncini, büyük hesaplaşmayı bir kez daha güçlü sözlerle ortaya koydu... Erdoğan konuştu, hesaplar bir daha sıfırlandı. Bu oyun da burada bitti." ifadelerini kullandı.

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