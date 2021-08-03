Yeni Şafak yazarı: ‘Help Turkey’ çağrısı Türkiye’yi acizmiş gibi gösterdi, devleti yönetenleri devreden çıkardı

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, orman yangınlarının ardından ‘Help Turkey’ etiketli paylaşımın profesyonel bir çalışma olduğunu ve Twitter aracılığıyla dünya gündemine taşındığını belirterek “Türkiye Cumhuriyeti’ni yok sayan anlamlar barındırıyor. Dahası bu metin; Türkiye’yi acizmiş gibi gösteriyor. Devleti yönetenleri devreden çıkarıyor. Hiçbir yangına müdahale edememiş, yangın söndürecek gücü dahi olmayan, devlet olma otoritesini yitirmiş, bir çakmak ve kibrit karşısında diz çökmüş Türkiye görüntüsü oluşturuyor” dedi.

Yemek şefi ve programcı Ece Zaim’in pazar gecesi 22.38’de Instagram sayfasından, ‘Help Turkey’ yani “Türkiye’ye yardım edin” başlıklı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde paylaşım yaptığını ifade eden Çelik, “Zaim’in bu çağrısı geç saatlerde olmasına rağmen büyük bir hızla yayıldı. Çıkış mecrası Instagram olsa da #HelpTurkey etiketi ile Twitter’dan dünya gündemine taşındı. Zaten Instagram’ın, Twitter’da olduğu gibi gündemi yansıtan liste özelliği yok. ‘Help Turkey’ etiketi, profesyonel bir çalışma ile Twitter’a taşınmasaydı bir anlam da ifade etmeyecekti” diye yazdı.

Çelik özetle yazına şöyle devam etti:

Ece Zaim’in alevlerin etkisi ile yazdığını düşündüğümüz kısa metin ve gündeme soktuğu etiket, Türkiye Cumhuriyeti’ni yok sayan anlamlar barındırıyor. Dahası bu metin; Türkiye’yi acizmiş gibi gösteriyor. Devleti yönetenleri devreden çıkarıyor. Hiçbir yangına müdahale edememiş, yangın söndürecek gücü dahi olmayan, devlet olma otoritesini yitirmiş, bir çakmak ve kibrit karşısında diz çökmüş Türkiye görüntüsü oluşturuyor. Oluşturulan algı tam olarak böyle bir kapıya çıktı.

Akıllara şu soru gelecektir: Sosyal medya paylaşımcıları devleti yok sayan, Türkiye’nin imajına zarar veren, turizmini baltalayan böylesine kötü bir organizasyonun neden parçası olurlar?

Etiketin Twitter’a taşınması ise güçlü bir organizasyonu gözler önüne seriyor. Etiket paylaşan hesapların birçoğu en fazla 3 ay önce açılmış. Yani bot hesaplar olarak yönetiliyor. Çoğu hiç Tweet bile atmamış. Etiket sadece Türkiye’den paylaşılmadı. Paylaşım haritası incelendiğinde Amerika, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden çok fazla paylaşım yapılmış. Sosyal medya analizi yapan bir şirketten edindiğim analize göre #HelpTurkey etiketinin yayılım haritası günlük ve saatlik oluşturulduğunda dünya genelindeki paylaşım yoğunluğunun daha da arttığı görülüyor. Bu da şu demek. Etiketi Twitter’ın global listesinin başına taşımak için yurt dışından çok yoğun paylaşım yapıldı. Bunda da başarılı olundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın