Yeni Şafak yazarı: HDP’nin reflekslerini ölçmek için parti üzerinde ağırlığı olan 3 ismin, açıklamalarını yakından izlemek önemli

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısından HDP’nin CHP ve İyi Parti’ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

HDP’nin reflekslerini ölçmek için parti üzerinde ağırlığı olan, parti politikalarının belirlenmesinde kritik roller üstlenen birkaç ismin açıklamalarını yakından izlemenin önemli olduğunu belirten Acet, bu isimlerden birinin, Kasım 2016 yılından beri Edirne Cezaevinde olan Selahattin Demirtaş olduğunu yazdı.

Diğer ismin, ise eski HDP milletvekili Sırrı Sürreya Önder olduğunu yazan Acet, Önder’in zamanında bazı kritik konularda Demirtaş’a ‘akıl hocalığı’ yapabilecek kadar etkili olduğunu öne sürdü.

Kritik üçüncü ismin de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan olduğunu ifade eden Acet, “Bu üç ismin reflekslerine bakarak HDP’nin hangi meseleye nasıl baktığını, hangi konuda nasıl bir tutum sergilediğini, sergileyeceğini anlamanız kolaylaşıyor” dedi.

Demirtaş, Önder ve Buldan’ın son dönemde yaptıkları açıklamalarının odağında CHP ve İyi Parti yönetiminin olduğunu yazan Acet, üç ismin son dönemdeki açıklamalarını yer vererek, “HDP, CHP ve İYİ Parti’ye ‘dirsek gösterdi’” dedi.

Acet, HDP’nin CHP ve İyi Parti’nin açıklamalarını ve hareketlerini yeterli bulmadığını ifade etti.

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