Yeni Şafak yazarı: Gül, bütün kredisini tüketen müflis bir tüccar resmi verdi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, 24 Haziran’daki seçimlerde aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, ‘bütün kredisini tüketen müflis bir tüccar’a benzetti.

Eski Cumhurbaşkanı Gül’ün, bugün Ayazağa Kasrı’nda yaptığı açıklamayı kişisel Twitter hesabından değerlendiren Kılıçarslan, “Demesem olmaz: 'Gereken ortamı bulsam aday olacaktım' minvalindeki açıklamasıyla Abdullah Gül, bütün kredisini tüketen müflis bir tüccar resmi verdi. Bir gram fazlası değil” ifadelerini kullandı.