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"Cumhurbaşkanı adaylığında Gül'e ziyaret dostmodern darbe gibi olmuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Genelkurmay Başkanı Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 'ikna' için ziyarete gönderdiği iddia edilmişti

28 Nisan 2018 18:07

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ 24 Haziran’daki seçimlerde ‘aday olmaması’ için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti" iddiasına ilişkin "Cumhurbaşkanı adaylığında Gül'e ziyaret dostmodern darbe gibi olmuş" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran seçimlerinde aday olmaması konusunda ikna için ziyarete gönderdiği iddia edilmişti. 

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HDPAyhan BilgenAbdullah Gülİbrahim KalınHulusi Akarziyaret

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