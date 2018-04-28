İktidar ve muhalefetten Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklamasına ilk yorumlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına 24 Haziran'da muhalefetin "ortak adayı" olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yaptı. Gül, "Çok geniş bir mutabakat olması durumunda üzerime düşeni yapmaktan kaçmayacağımı söyledim" ifadesini kullanarak, "Geniş bir mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir" dedi.

Gül'ün açıklamalarıyla ilgili iktidar kanadından ilk yorum Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den, CHP'den ise CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi.

Adalet Bakanı Gül: ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi

Bakan Abdulhamit Gül, Abdullah Gül'ün açıklamasına tepki göstererek Twitter’dan "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasî ahlak, ‘Kardeşim Gül’ hitâbına, ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi" paylaşımında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Gül'ün demokrasiye, kuvvetler ayrılığına vurgusu kıymetli

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, açıklamalardan memnundu. Altay da Twitter’dan, “Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptığı açıklamada demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ,yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir” dedi.

Dün katıldığı televizyon programında Gül için "Gül başka bir yere savruldu gitti" diyen Başbakan Binali Yıldırım, bugün katıldığı AKP İzmir İl Kongresi'nde ise “Muhalefetin çatı adayı arayışı daha kurulmadan çatır çatır çatırdadı. Yerle bir oldu. Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında çatı altında buluşmaya çalıştılar, o çatı çöktü altında kaldılar” açıklamasında bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün yaptığı "Geniş mutabakat oluşmadı, aday değilim" açıklamasında kendisiyle ilgili olumsuz sözler sarf eden AKP'lilere yönelik de "AK Parti’den bazı arkadaşların da benimle ilgili konuşmalarına da şunu söylemeden geçemeyeceğim. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyenlere de şunu söylemek isterim. Başlarını iki ellerinin arasına alıp bugün söylediklerini bir muhasebe etsinler" tavsiyesinde bulundu.

Işık: Abdullah Bey'in isminin AK Parti'den başka hiçbir partiyle anılmamasını isterdik

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Adullah Gül'ün AKP'nin kuruluşunda bulunduğunu ve cumhurbaşkanlığı yaptığını belirterek hatırlatarak konuştu:

"Biz isterdik ki Abdullah Beyin isminin Ak Parti'den başka hiçbir şekilde anılmaması, ama siyasette su akar yatağını bulur. Siyasette mühendislik hesaplarının çalışmadığı çok bellidir. Mühendislik projelerinin siyasette daha önce denendiğini biliyoruz, ama siyasetin kendi bir doğası var. Siyasetin tabii bir akışı var. Bu tabii akışın dışındaki her proje akamete uğramaya mahkumdur. Bugün Abdullah Bey'in üzerinde oluşturulan projenin de akamete uğraması kaçınılmaz."