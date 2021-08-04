Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik: 'Help Turkey' etiketi bundan sonraki yapay gündemler için bir testti

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik bugünkü yazasında da ‘Help Turkey’ etiketiyle yapılan paylaşımları değerlendirdi.

Dünkü yazısında “'Help Turkey' etiketi Türkiye Cumhuriyeti'ni yok sayan anlamlar barındırıyor, dahası bu metin; Türkiye'yi acizmiş gibi gösteriyor” diyen Çelik, “‘Help Turkey’ etiketinin Twitter’daki sürecini analiz eden uzmanların hazırladığı rapora eriştim. 1 Ağustos gecesi saatler 23.30’u gösterdiğinde, etiketle birlikte 311 bin, 00.30’da ise 918 bin tweet atılmış. TT çalışması 00.40 sularında Twitter’ın dünya gündemine girdi. Saatler 02.30’u gösterdiğinde ise 2 milyonun üzerinde paylaşım yapıldı. Bu, şu demek: Üç saatlik süreçte dakikada 11 binden fazla tweet atıldı. Bu mümkün mü?” diye sordu.

#HelpTurkey etiketinin ilk yayılımından 11 saat sonra, ertesi sabah 10.30’da bu etiketin Twitter tarafından spam olarak algılandığını ve gündemden silindiğini yazan Çelik, yazasına şöyle devam etti:

“Bir önemli detay daha vereyim. #HelpTurkey etiketine paylaşım yapan ve daha eski tarihli oluşturulmuş 26 bin 713 hesabın ise 45 dakika gibi bir sürede 945 bin Tweet attığı tespit edildi. Yani bir hesaptan 45 dakika içinde ortalama 33 tweet atılmış. Bu mümkün mü? Eğer bir Twitter kullanıcısı kendisini bu işe adadıysa saatte 300 tweet de atar. Gece yarısı bu performansı ortaya koyacak 26 bin kişi bulmak ise imkânsız. Lakin ‘bulmuş gibi’ yapılabiliyor. Bot hesaplardan, yazılımlar marifetiyle belli zaman aralığında üst üste paylaşımlar yapılabiliyor. Twitter’daki gündeme sokulan birçok etiketin böyle oluşturulduğu biliniyor. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü, Haziran 2015 ila Eylül 2019 arasında yaptığı yeni araştırmaya göre Türkiye trendlerinin yüzde 47’sinin sahte olduğunu açıklamıştı. Aynı enstitü 2020 yılını ve 2021’in geride kalan yedi ayını araştırsa sahte trend oranı yüzde 60’ları geçecektir.”

“Bütün bu kurgu, bundan sonrası için ürkütücü izler taşıyor” diyen Çelik, “‘Help Turkey’ etiketi üç saatlik yapay bir performans ile Türkiye gündemini esir alıp dünyanın da dikkatini çekti. Ben bundan sonraki yapay gündemler için bir test yapıldığını düşünüyorum. Yeni Şafak’ın dünkü 'Bu Neyin Provası' manşetini bu minvalde değerlendirmek gerekiyor. Yangınlar sönecek elbet ama sosyal medyada yakılan ateş her gün yeni bir dezenformasyonla daha da körüklenecek” diye yazdı.

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Ne olmuştu?

Sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için uluslararası çağrıda bulunmuş ve Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinde yayınlanan metinde, "Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin" ifadeleri yer almıştı.