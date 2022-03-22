Yeni Şafak yazarı: Erdoğan'ın vefa toplantıları, "Aklınızı başınıza alın, serseri mayın gibi davranmayın" demek için

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin eski milletvekilleriyle biraraya geldiği ‘vefa toplantıları'nı köşesine taşıdı. Şeker vefa toplantılarına AKP’de önemli görevlerde bulunan isimlere “Aklınızı başınıza alın, serseri mayın gibi davranmayın demek için” ihtiyaç duyulduğunu yazdı.

Şeker’in “Aramızda serseri mayın gibi dolaşanlar daha tehlikeli” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Aramızda serseri mayın gibi dolaşanlar daha tehlikeli.

Kimi muhaliftir, kimi muvafık.

Bir dönem etkili yetkili olmuştur.

Önemli görevlerde bulunmuştur.

Bazılarına ne görev verilirse verilsin, tatmin olmaz.

İster ki hep yükselsin.

Bazılarına aynı görevde kalmak bile yetmez.

Gözleri hep yukarıdadır.

Bir yerde başkan olmuş, genel müdür olmuş, milletvekili olmuş, bakan olmuş, başbakan olmuş…

Yine de kesmez.

İsterse cumhurbaşkanı olsun.

İsim isim örnek vermek gerekmez.

Bakınca görülebilir hepsi.

Bu kadarlık bahsedince bile portreler göz önünde beliriyor.

Çatık kaşlı, memnuniyetsiz, muvafık iken muhalif olmayı başarmış çehrelerini görebiliyoruz.

*

Vefa toplantıları başladı.

Hangi sebeple ihtiyaç duyuldu dersiniz?

Oraya buraya çarpıp patlama riski olmasın diye.

Aklınızı başınıza alın, serseri mayın gibi davranmayın demek için.

“Az mı beraber yürüdük? Aynı yağmurda az mı ıslandık?”

Ne kadar etkili olur?

Bilemeyiz.

O toplantılara katıldığı hâlde çarpacak yer aramaya devam edenler çıkacaktır yine de.

Rastlarsanız, çarpıp patlayacak birini aradığını hissettiğiniz anda, hızla kaçıp uzaklaşın."

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