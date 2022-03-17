Erdoğan, eski AKP milletvekilleriyle bir araya gelecek; davete Arınç'tan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li eski milletvekilleriyle bir araya geleceği yönündeki iddiayı TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç doğrulayarak, "Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kendisine davet geldiğini kaydederek "Evet davet geldi... Genel sekreterimiz aradı pazartesi günü 18.30'da davet etti. Kısmet olursa gideceğim" dedi.

OdaTV'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etme süreci hatırlatılan Bülent Arınç "O çok oldu ondan sonra da görüştük. O işler ayrı böyle bir davet olunca gitmemek olmaz" ifadelerini kullandı.

Partisine yönelik zaman zaman eleştirileri ile konuşulan Bülent Arınç eleştirileri olup olmadığına dair soruya ise "Olursa olur olmazsa olmaz. Bunlar bizim kendi iç dünyamızdaki işler. Biz değişmeyeceğimize göre.... Yeri zamanı geldiğinde her şeyi konuşuruz ama usulüne göre. Önemli olan pazartesi davet var inşallah gideceğiz" diye yanıt verdi.

Ne olmuştu?

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle yemekli bir toplantıda bir araya geliyoruz" dedi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım, vefa toplantılarına başlayacağım” dedi ve harekete geçti.