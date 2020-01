Yeni Şafak yazarı: Cemil Barlas da olsa, Burhan Kuzu da olsa, saldırı üzerinden başkanlık analizi kasıyorsa "Oha" deyin!

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İstanbul Beşiktaş'taki çifte terör saldırı üzerinden yapılan yorumları eleştirdi. Kendisinin bir gün terör saldırısında ölmesi durumunda yakınlarına vasiyette bulunan Kılıçarslan, iktidara yakın yazarlardan Cemil Barlas ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu'nun başkanlık tweetlerine tepki gösterdi. "Bedenim henüz sıcakken, kanım henüz kurumamışken her kim bir analiz kasmaya kalkarsa ona 'oha!' deyin" diyen Kılıçarslan, "Cemil Barlas da olsa, Cem Mumcu da olsa, Burhan Kuzu da olsa, Eren Erdem de olsa, Mirgün Cabas da olsa lütfen bunu yapın. Onlardan Türkçe'nin bu üç harfli şahane hakaretini esirgemeyin" ifadesini kullandı.

Burhan Kuzu, saldırı sonrası "Başkanlık Sistemini hedefleyen Anayasa reformu Meclis’e sunuldu Beşiktaş’da patlama oldu" tweeti atarken, Barlas da, "Teröristler başkanlığa tepkisini gösterdi" diye yazmıştı.

Kılıçarslan'ın Yeni Şafak'ta "Vasiyet" başlığıyla yayımlanan (13 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Olur da bir terör saldırısında şehadet şerbetini içersem vasiyetim şöyledir:



1. Vurulup düştüğüm andan itibaren 'rating' yarışına giren bir takım medya organları saldırının fotoğraflarını yayınlamasınlar. Olay yerine giden ambulansları tek tek saymasınlar. 'Kahreden detay' falan gibi başlıklar atıp ölümüm üzerinden 'tık manyaklığı' yapmasınlar. Devlet bir yayın yasağı koyduysa buna uysunlar. 'Ama özgür bir ülkede yaşıyoruz' falan gibi bir takım yavelerle yayın yasağını saçma bulmasınlar. Eşim, dostum, arkadaşlarım görmesinler kopmuş kolumu bacağımı. En azından bu nezaketi gösterir mi dersiniz Türk medyası? Elbette hayır. En insaflısı 'gerçi rahmetlinin vasiyeti vardı, fakat saldırıda öyle bir detay vardı ki eminim bunun yayınlanmasını kendisi de isterdi' diyerek benim adıma yargı beyan edecektir. Bundan eminim.



2. Saldırıya dair teyit edilmemiş, sıhhati belirsiz haberler paylaşarak insanların tedirginliğine tedirginlik, paniğine panik, korkusuna korku eklemeyin. Bu kadarını yapabilmenin 'en düşük insani sorumluluk olduğu' gelsin aklınıza. Bakın 'en düşük insani sorumluluk' diyorum.



3. Benim hayatımı kaybettiğim saldırının üzerinden 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika dahi geçmemişken kansız, sütsüz, cibilliyetsiz bir gavur 'çok başarılı bir saldırı' falan yazmaya kalkarsa o kansıza ağzınızı doldura doldura sövün. O kansızın bu topraklardan kancıklar gibi memleketine gitmesine engel olun. Türk mahkemelerinde yargılanması ve en ağır cezayı alması için elinizden geleni yapın.



4. 'En ağır şekilde kınamak' ya da 'derin bir sessizliğe gömülmek' için saldırıyı kimin yaptığının belli olmasını bekleyen herkese lanet okuyun. Onlara 'sizler, aşağının da aşağısı mahlûklarsınız. Terör örgütünü terör örgütünden, teröristi teröristten ayıracak kadar alçaksınız' deyin benim adıma.



5. Sosyal medyada, şurada burada aidiyetlerim, kimliğim, mesleğim, ırkım üzerinden ölümüme sevinen olursa; hele hele saldırıyı bir terör örgütünün yaptığı belliyken ölümüm yüzünden devleti ya da o anki hükümeti suçlayan olursa lütfen gereğini yapın ve onların yüzlerine tükürün.



6. Bedenim henüz sıcakken, kanım henüz kurumamışken her kim bir analiz kasmaya kalkarsa ona 'oha!' deyin. Cemil Barlas da olsa, Cem Mumcu da olsa, Burhan Kuzu da olsa, Eren Erdem de olsa, Mirgün Cabas da olsa lütfen bunu yapın. Onlardan Türkçe'nin bu üç harfli şahane hakaretini esirgemeyin. Ve deyin ki: 'Haklı da olsan haksız da, henüz rahmetlinin kanı sıcak. Gözün bu kadar mı döndü? Bir saat, iki saat, üç saat bekleyemedin mi?'



7. Şu Cem Mumcu işini biraz genişleteyim. Ardımdan 'sen 15 Temmuz'da tankların üzerine yürümüştün, bu kez üzerine yürüyen canlı bombayı durduramadın mı?' yazabilir bu psikiyatr. Ona deyin ki 'yahu be kardeşim. Devlete, hükümete olan düşmanlığın, öfken yüzünden mantıksal dizgeni kaybetmeyeydin iyiydi. Şu köşedeki eczaneden bir kutu Xanax alıp günde ikişerden çak. Eski nesil bir ilaçtır ama senin hastalığına şifadır.'



8. Şu Cemil Barlas işini de biraz genişleteyim. Ardımdan 'İsmail, başkanlık sisteminden yana olduğu için öldürüldü. Herkes durduğu yeri kontrol etsin' yazarsa ona deyin ki: 'Cemil. Şaşırtıcı ama bu kez söylediğinde haklısın. Fakat bunu adam henüz ölmüşken söyleyip de zaten yay gibi gergin ortamı germenin ne manası var Allahasen?'



9. Şu Mirgün Cabas işini de biraz genişleteyim. Ya da genişletmeyeyim. Aranızda para toplayıp 'daha güvenli bulduğu' Beyrut'a yerleşmesini sağlayın Mirgün'ün. Yalnız tek şartla. Şari el Hamra dışında bir yerine yerleşecek Beyrut'un. Şii mahallesine olur, mülteci kamplarına yakın bir mahalle olur. Baksın işte bir şeyler.



10. Ölümümü sağlayan terör saldırısına 'terör saldırısı' bile diyemeyecek aşağılık Avrupa'dan ve Amerika'dan bu topraklara erişecek tek bir iyilik ve güzellik olmadığını aklınıza sokun. Bu pislik yuvalarının demokrasilerinin, insan haklarının, özgürlüklerinin, güvenliklerinin kendilerine kadar olduğunu bilin. Dünyanın geri kalanını yönetmek ve sömürmek için her türlü ahlaksızlığı yapmaktan geri durmayacaklarına emin olun.



11. Ardımdan birer Fatiha okuyun. Biri şehit olduysa yapılacak en iyi şey budur zira.