Fatih Tezcan’dan Burhan Kuzu’ya: Yaşınız büyük diye susuyoruz; kritik günlerde Twitter’a girmeyin!

Gazeteci Fatih Tezcan, Beşiktaş’ta en az 38 kişinin şehit olduğu saldırıyı başkanlık sistemi ve yeni anayasa gündemiyle ilişkilendirenlere tepki gösterdi. Tezcan, “Daha polislerimizin kanları yerde ve siz konuyu Başkanlığa veya Yeni Anayasa'ya bağlıyorsunuz öyle mi?! Böyle insanlık da siyaset de olmaz!” dedi.

Tezcan, saldırı sonrası ‘başkanlık’ tweeti atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı ve anayasa profesörü Burhan Kuzu’ya da “Yaşınız büyük diye susuyoruz ama yersiz zamansız çıkışlarınız davaya zarar veriyor, lütfen kritik günlerde Twitter’a girmeyin” çağrısında bulundu.

Burhan Kuzu, 38 kişinin şehit olduğu saldırılardan sonra “Türkiye'yi ömür boyu siyasi istikrara kavuşturacak ve Ülkemizin geleceğinin teminatı olan Başkanlık Sistemi Meclis'e sunuldu. Hayırlı olsun” mesajını paylaştı. Kuzu sosyal medyadan kendisini eleştirenlere ise “Sosyal medyadaki kimi kazmalar, ne yazarsan yaz okumadan ve anlamadan saldırıya geçip, bu alanı kirletiyorlar. Bunlar iflah olmazlar. Geç” demişti.

Tezcan’ın tweetleri şöyle: