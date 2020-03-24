Yeni Şafak yazarı: Bugünün dünyasında devletlerin hemen her biri 'emekli' yerine 'ölü' seviyor yaşlıları

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra yaşlıların haklarına dikkat edilmediğini öne sürdü. Kılıçarslan, "Bugünün dünyasında devletlerin hemen her biri 'emekli' yerine 'ölü' seviyor yaşlıları" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Sokağa çıkana emekli maaşı verilmeyecekmiş diyelim de eve girsinler' yazanından sokakta oturan yaşlı başlı insanların üzerine pet şişe atanına, takipçi kasmak için olmadık şaklabanlığı tweet diye atan kamu kuruluşundan parklardaki bankları söken yerel yönetimlere kadar bin türlü mavraya ve sorumsuzluğa bakıp 'yeni dünyada yaşlı olmak ne zor Allah’ım' diyorum kendime." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçarslan, "Bugünün dünyasında devletlerin hemen her biri 'emekli' yerine 'ölü' seviyor yaşlıları. Ve dikkat: Yaş ortalamaları uzuyor ve artık daha çok 'yaşlı' olacak hayatımızda. Belki sosyal medyanın genç ve sorumsuz kitlesine 'yaşlılara ve haklarına saygı duymayı' öğretemeyiz. Bunun için çok geç kalmış olabiliriz. Lakin hiç olmazsa kamuyu, yerel yönetimleri falan bir çizgiye sokmanın yordamı vardır. Şununla başlayalım ve deneyelim mi şansımızı: Güya 'yaşlıların sağlığını düşünerek' atılan tweetlerin, yollanan gönderilerin 'bir kalbi olan' yaşlılarımızı üzdüğünü, üzebileceğini görmüyor musun? Senin anan-baban, yaşlı insanın yok mu ulan deve?" ifadesini kullandı.

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