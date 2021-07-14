Yeni Şafak yazarı: Beyaz oligarşi yerini esmer oligarşiye bıraktı

Yeni Şafak yazarı Ergün Yıldırım, sosyolojideki merkez ve çevre teorisi üzerinden Türkiye’de yaşanan değişimi değerlendirdiği yazısında, çevreden yükselen dinamizmin taşra sosyolojisine yenildiğini belirterek “Beyaz oligarşi yerini esmer oligarşiye bıraktı” dedi.

“Bugüne kadar Beyaz Türklerin sosyolojik eleştirisini çok yaptık. Şimdi de merkeze yürüyen ve çevreden gelen taşra sosyolojisine bakmakta yarar var. Buna da eleştirel yaklaşmalıyız. Kendi üzerimize düşünmek ve kendimizi yenileyebilmek için bu elzemdir” diyen Yıldırım, 1990’larda, dünya ile beraber Türkiye’de büyük dönüşüm yaşama umudunun yeşerdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Taşra yeni bir hareket, yeni bir düşünce ve yeni bir çevre ile boy gösterdi: Milli Görüş, İslamcılar ve muhafazakarlar. Bu defa merkezi dönüştürecek orta sınıf teorileri ve merkez-çevre teorileri de buna eşlik etti. Üniversiteler açıldı, yeni medya kanalları doğdu, liberal değerler ve serbest piyasa oluştu. Ama taşra sosyolojisi aslında büyük ölçüde varlığını derinden derine sürdürdü. Rafine benlikler oluşmadı. Etik ve estetik bilinçler çoğalmadı. Taşranın sert, yoksunluk ve dar bilinci devam etti. Bu bilinç görünmez kudretiyle hâkim hale geldi. Muhafazakârlık, İslamcılık ve dini aktörler egemen hale gelince bu sosyolojinin ruhuyla hareket ettiler. Beyaz oligarşi yerini esmer oligarşiye bıraktı. Kültürel hoyratlıklar yeni tarzlarla ortaya çıktı. Türkiye, bu kuşağın dinamik İslami bilincini de tüketti. Erken büyüme ve siyaseten katl ile hayatlarına son verdiler.”

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