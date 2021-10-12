Yeni Şafak yazarı: Ben yandaş değilim, bana illa yandaş diyecekseniz bilin ki, "ekmeğini çöpten çıkarmaya çalışan kardeşlerimin yandaşı"yım

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, geri dönüşüm işçilerine yönelik operasyonları değerlendirdiği yazısında, "İstanbul Valiliği’nin “geri dönüşüm emekçileri” ile ilgili olarak kaymakamlıklara gönderdiği yazının iki amacı varmış gördüğüm kadarıyla. Birincisi, sağlıksız ve kayıt dışı olarak çalışan atık depolarını denetlemek; ikincisi bu atık depolarında kayıt dışı olarak çalışan (ve anlıyoruz ki bu depolarda yatıp kalkan) göçmenleri deport etmek.

Birinci amaca hiç itirazım yok. Tabiri caizse “çaresiz insanların sırtından” parasına para katan adamların denetlenmesini can-ı gönülden desteklerim. İkincisine esastan bir itirazım var. Açık bir suça karışmadığı sürece herhangi bir göçmeni deport etmeyi insanlık onuruyla bağdaştıramıyorum bir türlü." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına "emekçi düşmanı" eleştirilerinin geldiğine işaret eden Kılıçarslan, "Peki, ne yapıldı bu itirazlar karşılığında? Hiçbir şey. Ne bir bilgilendirme, ne bir aydınlatma, ne bir açıklama. Yahu 2021 yılındayız. Anlatsana derdini doğru düzgün. Anlatsana meseleni. “Çekçekçi kardeşlerimizin çalışma şartlarını düzeltmek istiyoruz” desene. “Kayıt dışı göçmen arıyoruz” desene. “Bu tesislerin insan ve çevre sağlığına verdiği zararları” belgeleyip kamuoyuyla paylaşsana.

Bunlar olmayınca ne oluyor peki? “Emekçi, gariban düşmanı AKP ve iktidar” algısına hizmet etmiş oluyorsun.

Yetmiyor, dahası da oluyor. Kendi adıma kim olduğunu çok sonradan öğrendiğim, adı “yandaş yazar”a çıkmış Hakkı Öcal, çekçekci kardeşlerimize “asalak” diyor mesela. Amacı, niyeti, yaklaşımı, derdi ne olursa olsun demiş bulunuyor yani “asalak” lafını. Sonra al başına belayı.

Misalen benim de içinde olduğum bir topluluğun “hayatını atık toplayarak kazanmaya çabalayan” emekçilere “asalak” diyenlerden oluştuğu algısı yerleşiyor bu defa da. Yahu inanın dahası da oluyor. Ben bu yazıyı yazdım diye “zaten sotede bekleyen” fondaş medya “yandaş yazarlar birbirine girdi” manşeti atıyorlar. Babandır ulan yandaş!

Yerim müsait olsa üç sayfa aralıksız yazmak istiyorum bu konuyu ama toparlayayım. Kimse, olağanüstü emekle çabalayan çekçekcilere “asalak” diyemez. Valilik, tesis denetiminde yüzde yüz, göçmen denetiminde de hukuken haklıdır. Valiliğin iletişimi berbattır. Ben yandaş değilim. Bana illa yandaş diyecekseniz bilin ki “ekmeğini çöpten çıkarmaya çabalayan kardeşlerimin yandaşı”yım ben." diye yazdı.

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