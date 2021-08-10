Yeni Şafak yazarı: 'Ağustosta yağmur yağmaz' diyen dangalaklarımız Antalya'da şakır şakır yağmur yağınca mahcup olmadılar

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, annesinin vefatından ötürü 8-9 gündür olan biteni takip edemediğini, orman yangınları meselesine uzaktan bakma şansı bulduğunu belirterek, "Tarım Bakanı Pakdemirli, iletişim yönetimi ve söylem geliştirme konusunda gördüğüm en başarısız siyasilerden biri. Hatta belki sorun bakanın “siyasi” olmamasından kaynaklıdır. Teşkilat tozu yememiş, otobüs üzerinde vatandaştan oy istememiş olmanın en önemli yan etkilerinden biri belki de vatandaşa ne deneceğini, nasıl deneceğini bir türlü bilememek oluyordur. Tüm orman yangınları boyunca -siyasetten gelmemesine rağmen- Murat Kurum’un ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun “düzgün” iletişimleri, Pakdemirli’nin de “şaşkın iletişimi” zihnimde aldığım ilk not oldu." diye yazdı.

Yangınlara yönelik gözlemlerini aktaran Kılıçarslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yağmur duasına işaret ederek, "Fakat bizim “bilime inanın, Antalya’ya ağustosta yağmur yağmaz” diyen dangalaklarımız Antalya’ya şakır şakır yağmur yağınca elbette mahcup olmadılar. Kendi dangalakları ile baş başa kalıp bir muhasebe yapmadılar. Utanmadılar. Türkiye’ye yapacakları yeni kötülükleri planlamakla meşguldü zira kötücül zihinleri." ifadelerini kullandı.

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