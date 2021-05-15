Yeni Şafak yazarı Acet: Sedat Peker Dubai’ye gitti mi, konuşması şartıyla davet mi edildi?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Youtube hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik olarak, "Sedat Peker Dubai’ye gitti mi, konuşması şartıyla davet mi edildi?" diye sordu.

Acet yazısında, "Türkiye ile, Birleşik Arap Emirlikleri arasında uzun süredir devam eden söz düelloları, son birkaç aydır yerini sessizliğe bırakmıştı. Hatta Mısır’la birlikte BAE ile de bir anlaşma zemininin yakalandığına dair güvenilir kaynaklardan birtakım bilgiler de gelmeye başlamıştı. Tam da böyle bir zamanda, Sedat Peker’in Dubai’den yaptığı konuşmalar gündeme oturdu. Bu kadar yaşanmışlığın üzerine, Peker’in aklına ilk gelen şehir olduğu için Dubai biletini aldığını, Muhammed bin Zayed yönetiminin haberi, onayı hatta güven içinde yaşama garantisi olmadan konuştuğunu düşünebilir misiniz?" görüşünü savundu.

Acet şu ifadeleri kullandı:

"Halk devrimi süsü verilmiş sokak vandalizminden iktidarı alt etme hedefiyle hazırlanan yolsuzluk operasyonlarına, oradan fiili darbe girişimine kadar türlü türlü yöntemleri denedikten sonra, mafya ile içli dışlı bir hükümet algısına gelip demir atmak.

Bu planlamanın tek talihsizliği(!) tam da organize suç örgütlerinin üstüne üstüne gidildiği bir döneme rastlaması.

MBZ onca sinsiliğine rağmen, ülkeye bir sürü casus da göndermesine rağmen Türkiye’yi doğru yerden okumayı hâlâ öğrenememiş anlaşılan."