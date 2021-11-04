Yeni Şafak yazarı Acet: CHP’nin gizli gündemi ne olabilir?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “CHP’nin gizli bir gündemi” sözlerini hatırlatıp “Acaba ne olabilir o gizli gündem?” diye sordu.

Acet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar arasında yaşanan söz düellosuyla ilgili “Bu düellonun sonu nereye varır diye soracak olursanız, varacağı bir yer yoktur diye cevap veririm. İYİ Parti ile HDP, siyasi yelpazenin iki ucunda yer alıyor olsalar da, ara sıra böyle söz düellosuna girseler de, ‘hedef ortaklığı’ anlamında birbirlerini kollamak zorundalar” değerlendirmesinde bulundu.

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MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “CHP’nin gizli gündemini halkımıza ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu’ya gönderiyorum. CHP, HDP’yle birlikte tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir. Bugünkü CHP, Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydı, yeri ve siperi kesinlikle düşmanın yanı olurdu.” Sözlerine yer veren Acet, şöyle devam etti:

“CHP’nin HDP ile stratejik ortaklığa yürüyüş deklarasyonu anlamına gelen tezkere kararı, haliyle milliyetçi çevrelerde büyük rahatsızlık uyandırdı.

Bahçeli’nin yukarıdaki sözlerini bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

Bahçeli’nin bu sözlerinde yer alan ‘CHP’nin gizli gündemi’ vurgusu önemli.

Acaba ne olabilir o gizli gündem?”

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