Mithat Sancar'dan Akşener'e yanıt: HDP tam da halk içine konumlamıştır

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz" açıklamasına ilişkin olarak, " HDP tam da halk içine konumlamıştır" yanıtını verdi.

Sancar partisinin grup toplantısında konuştu.

Sancar şu ifadeleri kullandı:

"Yarın 4 Kasım. Partimize yönelik siyasi darbenin 5’inci yıl dönümü. Bizler eşit ve ortak bir yaşamı kurmakta ısrar ediyoruz. Bu ısrarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor ama HDP’nin inadı da sürüyor.

Biz bu yolda kararlılıkla yürüyoruz. Bu ülkeye yeni bir başlangıcın yolunu açmaya aday en güçlü siyasi aktör konumuna geliyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar, iktidarın güvenli bölgesine sığınıyor. Bu gölgenin herhangi bir güven sağlayacak gücü kalmadı. İktidar, halkın desteğini bir bütün olarak kaydediyor. HDP’nin nereye konumlandığı hatırlatalım. HDP tam da halk içine konumlamıştır. Umut adresi olmaya, özgürlük ortamına konumlanmıştır."

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