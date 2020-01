Yeni Şafak: Türkiye'ye siber saldırılar savaş ilanı, oklar Rusya'yı gösteriyor

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde maruz kaldığı siber saldırıları Anonymous üstlenirken, Yeni Şafak gazetesi bugünkü (28 Kasım 2015) nüshasının manşetinde yer alan haberinde saldırıları "savaş ilanı" olarak niteledi. Haberde, "Saldırıların arkasında bir 'devlet' bulunması ihtimali güçleniyor. Fail net olarak belirlenemezse de oklar, 24 Kasım’daki uçak krizinden bu yana Türkiye’yi tehdit eden Rusya’yı gösteriyor. Rusya'nın kendi ISP'lerini bile savaşa sürdüğü iddia ediliyor" dendi.

Yeni Şafak'ın bugünkü nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Türkiye, 14 Aralık ve 24 Aralık'ta tarihinin en büyük siber saldırılarına maruz kaldı. Yeni Şafak, saldırıların arkasında kim ve kimlerin olabileceğini araştırdı, ilginç sonuçlara ulaştı. İlk saldırı 14 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında başladı. 5 ayrı lokasyon ve biri Avrupa'daki IP tahsisinden sorumlu RIPE'da olmak üzere 6 adet “nic.tr" DNS sunucusu hedef oldu.



“edu.tr", “gov.tr" ve “com.tr" gibi “tr" uzantılı 400 bin siteye 1 hafta boyunca ya hiç girilemedi ya da sitelere girişlerde sorunlar yaşandı. 8 Gbps civarındaki DDoS saldırılarının (Distributed Denial of Service) ciddi saldırılar olarak kabul edildiği günümüzde, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılar 40 Gbps büyüklüğüne ulaştı. Siber güvenlik uzmanlarına göre bu boyuttaki bir saldırı “savaş ilanı" demek. İstatistiklere göre DDoS saldırıları 2013 yılında ortalama 2 Gbps iken bu rakam 2014 yılında ortalama 8 Gbps büyüklüğe ulaştı.



Türkiye'de “tr" uzantılı 400 bin siteyi ODTÜ bünyesindeki “nic.tr" kaydedip kontrol ediyor. ODTÜ gelen saldırıyı DNS yükseltme saldırısı olarak niteledi. DNS yükseltme, DNS sunucularına yoğun ağ trafiği yollanarak internet hizmetinin engellenmesi anlamına geliyor.



Erişimleri kesti

“nic.tr" 4 saat sonra DNS sunucusularının IP adreslerine erişimlerin kesilmesi için yurtdışına BGP kayıtları yolladı. “nic.tr"yi yönetenler böylece DNS sunucularına yurtdışından gelen yoğun trafiği bertaraf etmek istedi. “nic.tr", Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni de (USOM) gelişmelerden haberdar etti. USOM ilk günün akşamında bir süreliğine Türkiye'ye yurtdışından gelen trafiği kapattı.



24 Aralık'ta bu kez Türkiye'nin finansal altyapısına yönelik büyük bir siber saldırı gerçekleşti. Bilişim güvenliği uzmanlarının verdiği bilgilere göre özellikle Garanti Bankası, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Akbank'ı hedef alan DDoS saldırıları oldu. Kalıcı hasarlar olmasa da internet bankacılığını kullanan vatandaşlar sorun yaşadı. Günde 1 milyar işleme yaklaşan online bankacılıkta aksamalar oldu. Pos sistemleri hedef alınmadı ancak pos sistemleri dolaylı olarak zaman zaman etkilendi.



Anonymous üstlendi

Saldırıların kaynağı belirsizliğini korurken hacker grubu Anonymous, 14 Aralık'tan birkaç gün sonra açıklama yaparak ilk saldırıyı üstlendi ve saldırılara devam edeceğini duyurdu. Anonymous'un gerekçesi Rusya'nın uçak krizinin ardından gündeme getirdiği tezlerin aynısıydı: Türkiye, IŞİD'e yardım ediyor.



Fakat uzmanlar, Anonymous'un bu iddialarına kuşkuyla yaklaşıyor. Çünkü, “nic.tr"nin DNS sunucularından birini Avrupa'daki IP tahsisinden sorumlu olan RIPE yönetiyor. RIPE saldırı esnasında, “nic.tr"ye yönelik DNS saldırısının çok sofistike olduğunu, saldırganların sürekli yöntem değiştirdiğini ve yaptığı tüm müdahalelerin başarısız olduğunu ifade etti.



Dolayısıyla Anonymous, DDoS saldırılarıyla tanınsa da bu büyüklükte bir saldırıyı tek başına başaramayacağı belirtiliyor. Bazı uzmanlara göre Türkiye'yi 14 Aralık ve 24 Aralık'ta hedef alan saldırılar, siber saldırı tarihinde kayıtlara geçen en büyük 5-6 saldırıdan biri olabilir.



“Siber savaş" anlamına gelen saldırının arkasında daha büyük ve etkili bir güç yani bir “devlet" bulunması yüksek ihtimal. Fail net olarak belirlenemezse de oklar, 24 Kasım'daki uçak krizinden bu yana Türkiye'yi tehdit eden Rusya'yı gösteriyor. 24 Aralık tarihini, Rus uçağının düşürüldüğü 24 Kasım'dan tam bir ay sonrasına denk geldiği için bilinçli bir zamanlama olarak yorumlayanlar bile var.



ISP'leri üzerinden



İddialara göre Rusya kendi ISP'leri (İnternet Servis Sağlayıcıları) üzerinden da savaşa destek verdi. Rusya'nın siber savaştaki yetkinlikleri biliniyor. Ruslar 2007 yılında Estonya, 2008 yılında Gürcistan ve 2014 yılında ise Ukrayna'ya ciddi siber taarruzlar yapmıştı.



Türkiye'de 4 muhatap var



Olası siber saldırılarda Türkiye'deki muhataplar ise “tr" uzantılı adresleri yöneten ODTÜ, TİB bünyesindeki USOM, BTK ve Türkiye'nin internet omurgasının oluşturan Türk Telekom. Yeni Şafak'a konuşan bilişim güvenliği uzmanları bu dört kurumun Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) koordinatörlüğünde bir araya gelmeleri, saldırılar gerçekleştiğinde kamuoyunu bilgilendirmek için siber saldırı hakkında rapor yayınlamaları ve gerekirse ortak tedbirler almaları gerektiğine dikkat çekiyor. İleriki dönemlerde kritik kamu kurumlarını da içine alabilecek bu boyuttaki saldırıların hasarsız atlatılabilmesi için 4 kurumun aralarındaki iletişimi mutlaka güçlendirmesi gerekiyor.